Врач Болибок: после кори еще полгода могут ощущаться проблемы с иммунитетом
Иммунолог Владимир Болибок: корь может поспособствовать параличу иммунной системы.
Иммунолог Болибок предупредил россиян о том, что последствием кори может стать значительное ослабление иммунной системы
«После заболевания в течение шести месяцев развивается паралич иммунной системы, так называемая коревая анергия», - заявил медик в комментарии для «Говорит Москва».
По словам Владимира Болибока, подобное осложнение перенесенной кори может развиваться как у детей, так и у взрослых людей. Врач заметил, что проблемы с иммунитетом после нее будут влиять на подверженность организма разного рода заболеваниям, в первую очередь инфекционным. В этот период переболевшие корью люди рискуют заполучить пневмонию.
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Владимир Болибок
Здоровье
врач аллерголог-иммунолог
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