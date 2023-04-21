Врач Болибок: после кори еще полгода могут ощущаться проблемы с иммунитетом

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корь

Иммунолог Владимир Болибок: корь может поспособствовать параличу иммунной системы.

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«После заболевания в течение шести месяцев развивается паралич иммунной системы, так называемая коревая анергия», - заявил медик в комментарии для «Говорит Москва».

По словам Владимира Болибока, подобное осложнение перенесенной кори может развиваться как у детей, так и у взрослых людей. Врач заметил, что проблемы с иммунитетом после нее будут влиять на подверженность организма разного рода заболеваниям, в первую очередь инфекционным. В этот период переболевшие корью люди рискуют заполучить пневмонию.

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Владимир Болибок
Владимир Болибок
Здоровье
врач аллерголог-иммунолог
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Теги : корь, ослабление иммунитета, Владимир Болибок