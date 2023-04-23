Невролог Иллариошкин: беспокойный сон может быть ранним признаком болезни Паркинсона
Академик Сергей Иллариошкин: болезнь Паркинсона сегодня выявляется у людей возрастом до 50 лет и до 40 лет.
Ученый-невролог Сергей Иллариошкин рассказал в интервью о признаках болезни Паркинсона, назвав в том числе ранние признаки недуга, являющегося разновидностью деменции. По словам академика, возникающие проявления этого заболевания (даже самые незначительные) говорят о том, что мозг (конкретно область среднего мозга) поражен им уже очень серьезно.
«Первые симптомы болезни, которые возникают за 10-20 лет до первых двигательных нарушений, бывают настолько неспецифичны, что мало кому из пациентов приходит в голову на них пожаловаться», - сказал Иллариошкин о ранних признаках.
Беседуя с «АиФ», невролог констатировал: ранним проявлением болезни Паркинсона может быть беспокойный сон, когда спящий человек совершает различные телодвижения и разговаривает во сне. Кроме того, ранним признаком болезни может быть ухудшение эмоционального здоровья, при котором наблюдается подверженность тревоге, депрессии, апатии.
Учащающиеся запоры также наблюдаются на начальной стадии болезни Паркинсона наряду с мышечными болями и ослаблением обоняния.
Говоря о возникающих позднее признаках недуга, академик Иллариошкин заметил, что свойственный паркинсонизму тремор возникает, когда человек отдыхает и бывает расслаблен.
«Человек говорит невнятно и монотонно, с застывшим лицом, ходит медленно, с прилипшими к телу руками. Жалуется на судороги и «каменные мышцы», которые не дают ему сгибать руки – ноги», - дополнил ученый.
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Сергей Иллариошкин
Здоровье
директор Института мозга Научного центра неврологии, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения, академик РАН
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