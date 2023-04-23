Невролог Иллариошкин: беспокойный сон может быть ранним признаком болезни Паркинсона

«Первые симптомы болезни, которые возникают за 10-20 лет до первых двигательных нарушений, бывают настолько неспецифичны, что мало кому из пациентов приходит в голову на них пожаловаться», - сказал Иллариошкин о ранних признаках.

«Человек говорит невнятно и монотонно, с застывшим лицом, ходит медленно, с прилипшими к телу руками. Жалуется на судороги и «каменные мышцы», которые не дают ему сгибать руки – ноги», - дополнил ученый.

Ученый-невролог Сергей Иллариошкин рассказал в интервью о признаках болезни Паркинсона, назвав в том числе ранние признаки недуга, являющегося разновидностью деменции. По словам академика, возникающие проявления этого заболевания (даже самые незначительные) говорят о том, что мозг (конкретно область среднего мозга) поражен им уже очень серьезно.Беседуя с «АиФ», невролог констатировал : ранним проявлением болезни Паркинсона может быть беспокойный сон, когда спящий человек совершает различные телодвижения и разговаривает во сне. Кроме того, ранним признаком болезни может быть ухудшение эмоционального здоровья, при котором наблюдается подверженность тревоге, депрессии, апатии.Учащающиеся запоры также наблюдаются на начальной стадии болезни Паркинсона наряду с мышечными болями и ослаблением обоняния.Говоря о возникающих позднее признаках недуга, академик Иллариошкин заметил, что свойственный паркинсонизму тремор возникает, когда человек отдыхает и бывает расслаблен.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях могут отекать ноги.

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