Невролог Чудинская: какие симптомы говорят о начале болезни Паркинсона

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держать руки перед собой

По словам врача-невролога Галины Чудинской, начало  болезни Паркинсона часто приходится на возраст после 50 лет.

Болезнь Паркинсона является разновидностью деменции, в ее случае происходит постепенное разрушение клеток мозга, ответственных за выработку нейромедиатора дофамина

«Недостающая выработка дофамина ведет к тормозному влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга», - заметила врач в интервью.

Чудинская объяснила, какие признаки говорят о начале болезни Паркинсона. По словам невролога, такие симптомы бывают моторными и немоторными.

«Основными симптомами являются моторные – мышечная скованность, уменьшение амплитуды движения, дрожь в руке или ноге, шаткость при начале движения – которые обязательно начинаются с одной стороны», - уточнила специалист.

Говоря о немоторных признаках заболевания, медик перечислила следующие маркеры.
  • Повышенная сальность кожи, особенно на лице.
  • Избыточное слюноотделение.
  • Слишком сильная потливость.
  • Склонность к запору.
  • Тяжелые сны, кошмары.
  • Депрессия.
Невролог подчеркнула, что когда моторные и немоторные симптомы сочетаются друг с другом, человеку следует обязательно обратиться в медучреждение за обследованием.

Другой эксперт, невролог Рустем Гайфутдинов, заметил в своем комментарии, что к развитию болезни Паркинсона часто бывают склонными люди, чей род деятельности, профессии бывают связаны с необходимостью постоянно контролировать свои эмоции.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие болезни могут вызываться стрессом и тревожностью.
Галина Чудинская
Галина Чудинская
Здоровье
врач-невролог, эпилептолог
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