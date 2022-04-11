Невролог Чудинская: какие симптомы говорят о начале болезни Паркинсона

«Недостающая выработка дофамина ведет к тормозному влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга», - заметила врач в интервью.

«Основными симптомами являются моторные – мышечная скованность, уменьшение амплитуды движения, дрожь в руке или ноге, шаткость при начале движения – которые обязательно начинаются с одной стороны», - уточнила специалист.

Повышенная сальность кожи, особенно на лице.

Избыточное слюноотделение.

Слишком сильная потливость.

Склонность к запору.

Тяжелые сны, кошмары.

Депрессия.