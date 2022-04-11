Невролог Чудинская: какие симптомы говорят о начале болезни Паркинсона
По словам врача-невролога Галины Чудинской, начало болезни Паркинсона часто приходится на возраст после 50 лет.
Болезнь Паркинсона является разновидностью деменции, в ее случае происходит постепенное разрушение клеток мозга, ответственных за выработку нейромедиатора дофамина
«Недостающая выработка дофамина ведет к тормозному влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга», - заметила врач в интервью.
Чудинская объяснила, какие признаки говорят о начале болезни Паркинсона. По словам невролога, такие симптомы бывают моторными и немоторными.
«Основными симптомами являются моторные – мышечная скованность, уменьшение амплитуды движения, дрожь в руке или ноге, шаткость при начале движения – которые обязательно начинаются с одной стороны», - уточнила специалист.
Говоря о немоторных признаках заболевания, медик перечислила следующие маркеры.
- Повышенная сальность кожи, особенно на лице.
- Избыточное слюноотделение.
- Слишком сильная потливость.
- Склонность к запору.
- Тяжелые сны, кошмары.
- Депрессия.
Другой эксперт, невролог Рустем Гайфутдинов, заметил в своем комментарии, что к развитию болезни Паркинсона часто бывают склонными люди, чей род деятельности, профессии бывают связаны с необходимостью постоянно контролировать свои эмоции.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие болезни могут вызываться стрессом и тревожностью.
Галина Чудинская
Здоровье
врач-невролог, эпилептолог
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