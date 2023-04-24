Низкий уровень кальция может довести до внезапной остановки сердца

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боль в груди

Согласно новым данным, внезапная остановка сердца чаще возникает у людей с низким уровнем кальция в крови.

Исследователи констатируют, что кальций является одним из важнейших микроэлементов для поддержания здоровья сердца. Журнал Mayo Clinic Proceedings опубликовал вводы ученых о том, что от его содержания в крови зависит вероятности внезапной остановки сердца.

«Более 50% мужчин и почти 70 % женщин, которые умирают от внезапной остановки сердца, не имеют в анамнезе болезней сердца и не относятся к группе высокого риска. Вот почему важно учитывать влияние факторов исподволь делающих его высоким. Одним из факторов является низкий уровень кальция», - сообщили научные специалисты.

Исследователи обнаружили, что внезапная остановка сердца чаще возникает у людей с низким уровнем кальция в крови.
Такой микроэлемент как кальций влияет на прочность костей, зубов и состояние мышц, а также на деятельность нервной системы и сердечной систем. Его дефицит нередко вызывает мышечные спазмы, аритмию, – об этом в разговоре с «МедикФорум» высказалась кардиолог Анна Панова.

Специалист заметила, что по мере старения человеческое тело теряет все больше кальция: его постепенно нарастающее вымывание начинает происходить уже после 35 лет. Его количество в организме зависит от усвоения из пищи – оно бывает полноценным только при условии, что тело получает в достатке такие вещества как витамин D и фосфор.

Что может вызвать внезапную остановку сердца?


Симптомы дефицита кальция
  • Сухая кожа.
  • Повышенная усталость.
  • Слабые мышцы, потеря веса из-за уменьшения мышечной массы.
  • Бессонница.
  • Склонность к депрессивным состояниям.
  • Мышечные судороги, спазмы.
  • Ломкие ногти и волосы.
  • Покалывание или онемение в пальцах.
  • Ощущение «выкручивания», ломоты в суставах.
Лучшим способом определить нехватку кальция является выполнение биохимического анализа крови на общий кальций.

Кто может пострадать от внезапной остановки сердца


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