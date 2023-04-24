Низкий уровень кальция может довести до внезапной остановки сердца

«Более 50% мужчин и почти 70 % женщин, которые умирают от внезапной остановки сердца, не имеют в анамнезе болезней сердца и не относятся к группе высокого риска. Вот почему важно учитывать влияние факторов исподволь делающих его высоким. Одним из факторов является низкий уровень кальция», - сообщили научные специалисты.

Сухая кожа.

Повышенная усталость.

Слабые мышцы, потеря веса из-за уменьшения мышечной массы.

Бессонница.

Склонность к депрессивным состояниям.

Мышечные судороги, спазмы.

Ломкие ногти и волосы.

Покалывание или онемение в пальцах.

Ощущение «выкручивания», ломоты в суставах.

Исследователи констатируют, что кальций является одним из важнейших микроэлементов для поддержания здоровья сердца. Журнал Mayo Clinic Proceedings опубликовал вводы ученых о том, что от его содержания в крови зависит вероятности внезапной остановки сердца.Исследователи обнаружили, что внезапная остановка сердца чаще возникает у людей с низким уровнем кальция в крови.Такой микроэлемент как кальций влияет на прочность костей, зубов и состояние мышц, а также на деятельность нервной системы и сердечной систем. Его дефицит нередко вызывает мышечные спазмы, аритмию, – об этом в разговоре с «МедикФорум» высказалась кардиолог Анна Панова.Специалист заметила, что по мере старения человеческое тело теряет все больше кальция: его постепенно нарастающее вымывание начинает происходить уже после 35 лет. Его количество в организме зависит от усвоения из пищи – оно бывает полноценным только при условии, что тело получает в достатке такие вещества как витамин D и фосфор.Симптомы дефицита кальцияЛучшим способом определить нехватку кальция является выполнение биохимического анализа крови на общий кальций.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ощущения в ногах указывают на венозную недостаточность.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.