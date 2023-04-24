Кардиолог Панова: частые боли, отеки и судороги в ногах указывают на венозную недостаточность
Кардиолог Анна Панова: венозная недостаточность является опасным состоянием, означающим застой крови в венах ног.
Венозная недостаточность характеризуется дисфункцией стенок или клапанов вен нижних конечностей. В результате этого нарушения кровь не может эффективно транспортироваться от ног к сердцу, она «застаивается» в ногах. В беседе с «МедикФорум» кардиолог Панова заметила, что появление симптомов венозной недостаточности является тревожным сигналом. Очень часто такая недостаточность развивается у людей с тромбозом глубоких вен, при котором в ногах формируются сгустки крови.
Другие факторы, которые способствуют возникновению венозной недостаточности, включают ожирение, курение, травмы ног, сидячий образ жизни.
«Частые боли, отеки и судороги в ногах могут указывать на имеющуюся венозную недостаточность», - сообщила Анна Панова.
Симптомы венозной недостаточности, которые назвала врач.
- Периодические отеки стоп, лодыжек.
- Боль в ногах, усиливающаяся в положении стоя и облегчающаяся при поднятии ног.
- Частые судороги ног.
- Ощущение тяжести или пульсации в нижних конечностях.
- Зуд в ногах.
- Слабость в нижних конечностях.
- Затвердевание кожи на ступнях, лодыжках.
- Изменение цвета кожи (например, сильная краснота или бледность), особенно вокруг лодыжек.
- Ощущение стянутости в икрах.
- Варикозное расширение вен.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезненное покалывание в пальцах может говорить о слишком густой крови.
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