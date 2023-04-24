Кардиолог Панова: частые боли, отеки и судороги в ногах указывают на венозную недостаточность

«Частые боли, отеки и судороги в ногах могут указывать на имеющуюся венозную недостаточность», - сообщила Анна Панова.

Периодические отеки стоп, лодыжек.

Боль в ногах, усиливающаяся в положении стоя и облегчающаяся при поднятии ног.

Частые судороги ног.

Ощущение тяжести или пульсации в нижних конечностях.

Зуд в ногах.

Слабость в нижних конечностях.

Затвердевание кожи на ступнях, лодыжках.

Изменение цвета кожи (например, сильная краснота или бледность), особенно вокруг лодыжек.

Ощущение стянутости в икрах.

Варикозное расширение вен.

Венозная недостаточность характеризуется дисфункцией стенок или клапанов вен нижних конечностей. В результате этого нарушения кровь не может эффективно транспортироваться от ног к сердцу, она «застаивается» в ногах. В беседе с «МедикФорум» кардиолог Панова заметила, что появление симптомов венозной недостаточности является тревожным сигналом. Очень часто такая недостаточность развивается у людей с тромбозом глубоких вен, при котором в ногах формируются сгустки крови.Другие факторы, которые способствуют возникновению венозной недостаточности, включают ожирение, курение, травмы ног, сидячий образ жизни.Симптомы венозной недостаточности, которые назвала врач.Медик констатировала, что для профилактики данной патологии важно избегать длительного нахождения в неподвижности. Людям с сидячей работой следует время от времени вставать и прохаживаться, приподнимать ноги и или выполнять ими упражнения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезненное покалывание в пальцах может говорить о слишком густой крови.

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