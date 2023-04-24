Кардиолог Панова: частые боли, отеки и судороги в ногах указывают на венозную недостаточность

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боль в ноге

Кардиолог Анна Панова: венозная недостаточность является опасным состоянием, означающим застой крови в венах ног.

Венозная недостаточность характеризуется дисфункцией стенок или клапанов вен нижних конечностей. В результате этого нарушения кровь не может эффективно транспортироваться от ног к сердцу, она «застаивается» в ногах. В беседе с «МедикФорум» кардиолог Панова заметила, что появление симптомов венозной недостаточности является тревожным сигналом. Очень часто такая недостаточность развивается у людей с тромбозом глубоких вен, при котором в ногах формируются сгустки крови.

Другие факторы, которые способствуют возникновению венозной недостаточности, включают ожирение, курение, травмы ног, сидячий образ жизни.

Кардиолог Панова: боль в ноге может говорить о проблемах с сердцем


«Частые боли, отеки и судороги в ногах могут указывать на имеющуюся венозную недостаточность», - сообщила Анна Панова.

Симптомы венозной недостаточности, которые назвала врач.
  • Периодические отеки стоп, лодыжек.
  • Боль в ногах, усиливающаяся в положении стоя и облегчающаяся при поднятии ног.
  • Частые судороги ног.
  • Ощущение тяжести или пульсации в нижних конечностях.
  • Зуд в ногах.
  • Слабость в нижних конечностях.
  • Затвердевание кожи на ступнях, лодыжках.
  • Изменение цвета кожи (например, сильная краснота или бледность), особенно вокруг лодыжек.
  • Ощущение стянутости в икрах.
  • Варикозное расширение вен.
Медик констатировала, что для профилактики данной патологии важно избегать длительного нахождения в неподвижности. Людям с сидячей работой следует время от времени вставать и прохаживаться, приподнимать ноги и или выполнять ими упражнения.

Неприятные ощущения в ногах могут говорить о венозной недостаточности


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезненное покалывание в пальцах может говорить о слишком густой крови.

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