Врач Быстрицкая: передать гонорею и хламидиоз через поцелуй невозможно

«Гонококки некоторое время жизнеспособны в гное и слизи, что предполагает неполовой путь заражения, но сложно представить себе поцелуй человека с подобными внешними проявлениями. При попадании в кровь гонококки даже в этом случае быстро нейтрализуются и погибают вследствие активизации иммунной защиты организма, в результате чего распространение их по организму не происходит», - объяснила медик «Изввестиям».

Кандидат медицинский наук Елена Быстрицкая прокомментировала данные, опубликованные на днях британской газетой Daily Mail, о том, как можно заразиться хламидиозом и гонореей в быту. В статье британского издания рассказывалось об исследовании профессора Эрика Чоу, который пришел к выводу, что вышеназванные инфекции способны передаваться между людьми через поцелуи.По мнению дерматовенеролога Елены Быстрицкой, подобная передача инфекций через поцелуи практически является невозможной. Их возбудители, хламидии и гонококки, не могут быть устойчивыми во внешней среде и быстро гибнут.Путем передачи хламидиоза и гонореи является незащищенный половой акт, подчеркнула врач. Если был секс без использования презерватива, с новым партнером, впоследствии нужно обследоваться, чтобы исключить заражение инфекциями, опасными в своих последствиях.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы опасные причины плохого запаха мочи.

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