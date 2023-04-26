Врач Быстрицкая: передать гонорею и хламидиоз через поцелуй невозможно

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поцелуй

По словам врача-дерматовенеролога Елены Быстрицкой, заражение хламидиозом  и гонорей возможно только при незащищенном половом контакте.

Кандидат медицинский наук Елена Быстрицкая прокомментировала данные, опубликованные на днях британской газетой Daily Mail, о том, как можно заразиться хламидиозом и гонореей в быту. В статье британского издания рассказывалось об исследовании профессора Эрика Чоу, который пришел к выводу, что вышеназванные инфекции способны  передаваться между людьми через поцелуи.

По мнению дерматовенеролога Елены Быстрицкой, подобная передача инфекций через поцелуи практически является невозможной. Их возбудители, хламидии и гонококки, не могут быть устойчивыми во внешней среде и быстро гибнут.

«Гонококки некоторое время жизнеспособны в гное и слизи, что предполагает неполовой путь заражения, но сложно представить себе поцелуй человека с подобными внешними проявлениями. При попадании в кровь гонококки даже в этом случае быстро нейтрализуются и погибают вследствие активизации иммунной защиты организма, в результате чего распространение их по организму не происходит», - объяснила медик «Изввестиям».

 
Путем передачи хламидиоза и гонореи является незащищенный половой акт, подчеркнула врач. Если был секс без использования презерватива, с новым партнером, впоследствии нужно обследоваться, чтобы исключить заражение инфекциями, опасными в своих последствиях.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы опасные причины плохого запаха мочи.

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Елена Быстрицкая
Елена Быстрицкая
Здоровье
врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук
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