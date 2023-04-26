Необычный для человека или неприятный запах мочи, сохраняющийся длительное время, является тревожным признаком, который большой вероятностью указывает на заболевание или недомогание. В разговоре с «МедикФорум» уролог Башкатов назвал опасные причины плохого запаха мочи.По словам медика, чем больше мы пьем воды, тем меньше в моче концентрация аммиака, придающего ей специфический запах. Соответственно, при недостаточной гидратации организма содержание аммиака будет выше, вызывая более сильный запах.Это одна из наиболее распространенных причин сильно пахнущей мочи – такой ее делают проникающие патогенные бактерии. Также при ИМП возникают более частые и сильные позывы к мочеиспусканию, которое сопровождается жжением.Помимо неприятного запаха мочи на нее указывают зуд, покраснение, отек, а также густые белые выделения из половых органов.Одна из опасных причин плохого запаха мочи – печеночное поражение, придающее ей сладковатые ноты. Что еще говорит о проблемах с печенью: повышенная усталость и сонливость, желтизна кожи или глазных белков, необъяснимая потеря веса, вздутие живота.Усиление запаха и потемнение мочи может возникать из-за камней в почках. Эти образования развиваются, когда соли и другие минералы, содержащиеся в моче, слипаются и образуют твердые камнеподобные отложения. Частое мочеиспускание, кровь при мочеиспускании, боль в пояснице тоже являются симптомами камней в почках.Когда опасной причиной плохого запаха мочи становится диабет, дополнительно становится более частым мочеиспускание – следствие того, что сахар раздражает мочевой пузырь. Моча может пахнуть перебродившими фруктами или приобретает другой сладкий аромат.Во всех случаях, подчеркнул Башкатов, необходимо обращаться к врачу, проходить соответствующую проверку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими опасными последствиями грозит человеку имеющаяся у него гипотония.

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