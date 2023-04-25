Гонорея «может передаваться через поцелуи» - врач Комарова

"Типичные симптомы гонореи включают густые зеленые или желтые выделения из влагалища или полового члена и боль при мочеиспускании, однако симптомы возникают не у всех. Если его не лечить немедленно, включая бесплодие и выкидыш у женщин", - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

«Исследователи считают, что можно заразиться гонореей через поцелуи».

«Гонорея ротоглотки была связана с контактом со ртом партнера во время поцелуев».

Гонорея вызывается бактериями под названием Neisseria gonorrhoeae или гонококками.Инфекция может передаваться при незащищенном вагинальном, оральном или анальном сексе.Тем не менее, исследование предупреждает, что поцелуи с языком также распространяют ИППП, и исследователи призывают изменить руководящие принципы.В рамках исследования ученые проанализировали шесть существующих исследований - пять рассматривали гонорею и одно - хламидиоз. Подводя итог, все пять исследований, изучающих гонорею, обнаружили нескорректированную связь между поцелуями и ротоглоточной гонореей.Два перекрестных исследования показали, что поцелуи с языком были независимым фактором риска ротоглоточной гонореи после поправки на другие искажающие факторы, такие как демографические характеристики участников и другие сексуальные практики.Бактерии можно культивировать из слюны, что позволяет предположить, что обмен слюной между людьми может потенциально передавать гонорею.Ранее МедикФорум писал о ранних признаках деменции.

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