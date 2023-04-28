Запах цветов и нарушение прикуса бывают неочевидными причинами головной боли

«Особенно лилии, которые имеют тяжелый запах, действительно вызывают головную боль»,- сказал Александр Мясников.

«Нарушение прикуса приводит к проблемам с верхнечелюстным суставом, появляется боль, которая отдает в ухо. Постоянные боли этого сустава провоцируют боли в голове, шее, плечах».

По словам известного российского медика, интенсивный аромат цветов может стать неочевидной причиной головной боли. Как правило, эти отличаются растения, обладающие густым, пронзительным, интенсивным запахом.Он добавил, что некоторые цветочные ароматы могут оказывать пьянящее или даже токсическое воздействие.Также доктор Мясников обратил внимание на то, что головные боли могут возникать из-за неправильно подобранных очков (точнее, неправильного расстояния от центра очков), а также из-за нарушения прикуса.Александр Мясников добавил, что большой процент пациентов, приходящих с жалобами на головную боль, имеют именно нарушенный прикус.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что потеря обоняния может говорить о заболевании головного мозга.

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