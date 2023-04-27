Врач Мушенко назвал заболевания головного мозга одной из причин потери обоняния

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потеря обоняния

Врач Владислав Мушенко: потерю обоняния могут вызывать инфекционные заболевания, неврологические отклонения, отравление, болезни мозга.

Врач Мушенко рассказал в интервью, что когда человеку диагностируют потерю обоняния или аносмию, способность воспринимать какие-то пахучие вещества у него может сохраняться. Но она распространяется на такое ограниченное количество запахов, что это начинает влиять на качество жизни.

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Мушенко отметил, что аносмия бывает врожденной особенностью, может обуславливаться врожденными патологиями носовой полости и головы. Бывает и так, что причину потери обоняния   выявить не удается. Но в большинстве случаев за этим нарушением стоят факторы, хорошо известные врачам. Эксперт перечислил их.
  • Синуситы.
  • Инфекционные заболевания, их осложнения.
  • Аллергия.
  • Неврологические отклонения.
  • Воздействие токсинов, отравление.
  • Образования, возникающие в полости носа.
  • Травмы, оперативные вмешательства.
  • Заболевания головного мозга.
Медик подчеркнул, что при потере обоняния нельзя прибегать к самолечению, нужно оперативно обращаться к врачу. Также Владислав Мушенко проинформировал о том, что может вызывать потерю обоняния у детей.

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«Это может быть обусловлено рядом причин – врожденными аномалиями развития, наличием воспалительных процессов и даже таким редким заболеванием, как врожденная аносмия», - сказал он «Известиям».

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Владислав Мушенко
Владислав Мушенко
Здоровье
врач отделения оториноларингологии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
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