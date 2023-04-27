Врач Мушенко назвал заболевания головного мозга одной из причин потери обоняния
Врач Владислав Мушенко: потерю обоняния могут вызывать инфекционные заболевания, неврологические отклонения, отравление, болезни мозга.
Врач Мушенко рассказал в интервью, что когда человеку диагностируют потерю обоняния или аносмию, способность воспринимать какие-то пахучие вещества у него может сохраняться. Но она распространяется на такое ограниченное количество запахов, что это начинает влиять на качество жизни.
Мушенко отметил, что аносмия бывает врожденной особенностью, может обуславливаться врожденными патологиями носовой полости и головы. Бывает и так, что причину потери обоняния выявить не удается. Но в большинстве случаев за этим нарушением стоят факторы, хорошо известные врачам. Эксперт перечислил их.
- Синуситы.
- Инфекционные заболевания, их осложнения.
- Аллергия.
- Неврологические отклонения.
- Воздействие токсинов, отравление.
- Образования, возникающие в полости носа.
- Травмы, оперативные вмешательства.
- Заболевания головного мозга.
«Это может быть обусловлено рядом причин – врожденными аномалиями развития, наличием воспалительных процессов и даже таким редким заболеванием, как врожденная аносмия», - сказал он «Известиям».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут вызывать неприятный запах мочи.
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Владислав Мушенко
Здоровье
врач отделения оториноларингологии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
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