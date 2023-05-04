Врачи назвали покрасневшие глаза среди неочевидных признаков гипертонии

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измерение давления

Гипертония может развиться в любом возрасте и поначалу она не вызывает никаких-либо специфических симптомов при появлении болей в животе.

Гипертония, характеризуемая высоким кровяным давлением, является состоянием, которое создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Сердце гипертоников вынуждено работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Такая нагрузка повышает вероятность сердечных приступов и инсультов.

Особая проблема заключается в том, что, несмотря на дополнительную нагрузку, которую при гипертонии испытывают кровеносные сосуды и сердце, она часто остается незамеченной – об этом в интервью изданию Mirror напомнили специалисты Британского фонда сердца.

Врачами были названы неочевидные признаки гипертонии:

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«Хотя явных симптомов не так много, люди с очень высоким кровяным давлением иногда испытывают головные боли, тошноту и общее плохое самочувствие. Также у них можно заметить покрасневшие глаза».

Также экспертами были перечислены другие, возможные при гипертонии признаки:
  • Затуманенное зрение
  • Носовые кровотечения
  • Одышка
  • Боль в груди
  • Головокружение.
Медики подчеркнули, что гипертония отнюдь не является «возрастным» заболеванием. Согласно исследованиям, ее жертвами могут быть даже молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет.

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