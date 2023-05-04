Врачи назвали покрасневшие глаза среди неочевидных признаков гипертонии

«Хотя явных симптомов не так много, люди с очень высоким кровяным давлением иногда испытывают головные боли, тошноту и общее плохое самочувствие. Также у них можно заметить покрасневшие глаза».

Затуманенное зрение

Носовые кровотечения

Одышка

Боль в груди

Головокружение.

Гипертония, характеризуемая высоким кровяным давлением, является состоянием, которое создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Сердце гипертоников вынуждено работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Такая нагрузка повышает вероятность сердечных приступов и инсультов.Особая проблема заключается в том, что, несмотря на дополнительную нагрузку, которую при гипертонии испытывают кровеносные сосуды и сердце, она часто остается незамеченной – об этом в интервью изданию Mirror напомнили специалисты Британского фонда сердца.Врачами были названы неочевидные признаки гипертонии:Также экспертами были перечислены другие, возможные при гипертонии признаки:Медики подчеркнули, что гипертония отнюдь не является «возрастным» заболеванием. Согласно исследованиям, ее жертвами могут быть даже молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ряд серьезных заболеваний может проявляться таким признаком как сухость во рту.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.