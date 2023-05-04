Врачи назвали покрасневшие глаза среди неочевидных признаков гипертонии
Гипертония может развиться в любом возрасте и поначалу она не вызывает никаких-либо специфических симптомов при появлении болей в животе.
Гипертония, характеризуемая высоким кровяным давлением, является состоянием, которое создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Сердце гипертоников вынуждено работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Такая нагрузка повышает вероятность сердечных приступов и инсультов.
Особая проблема заключается в том, что, несмотря на дополнительную нагрузку, которую при гипертонии испытывают кровеносные сосуды и сердце, она часто остается незамеченной – об этом в интервью изданию Mirror напомнили специалисты Британского фонда сердца.
Врачами были названы неочевидные признаки гипертонии:
«Хотя явных симптомов не так много, люди с очень высоким кровяным давлением иногда испытывают головные боли, тошноту и общее плохое самочувствие. Также у них можно заметить покрасневшие глаза».
Также экспертами были перечислены другие, возможные при гипертонии признаки:
- Затуманенное зрение
- Носовые кровотечения
- Одышка
- Боль в груди
- Головокружение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ряд серьезных заболеванийможет проявляться таким признаком как сухость во рту.
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