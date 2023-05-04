Сухостью во рту могут проявляться диабет и другие серьезные заболевания

«Сухость во рту может быть признаком того, что с организмом не все в порядке. Особенно если вместе с этим появляются такие симптомы, как ощущение липкости во рту, сухость или боль в горле, затрудненное жевание или глотание, неприятный запах изо рта».

Диабет

Сонное апноэ

ВИЧ.

Болезнь Альцгеймера

Инсульт

Синдром Шегрена

Сухость во рту является распространенным симптом, который часто не вызывает тревоги или игнорируется. На ее возникновение могут влиять храп, прием лекарств, курение или злоупотребление алкоголем. Но также она может быть «красным флагом», то есть, предупреждением о развитии серьезных заболеваний, – об этом сообщил британский стоматолог Азад Эйрумлу. Изданию Mirror он сообщил:Специалист назвал серьезные заболевания, которые могут сопровождаться ксеростомией – состоянием, при котором слюнные железы не способны вырабатывать достаточное количество слюны для поддержания влажности во рту. Эксперт заявил, что к развитию этого состояния могут вести неврологические патологии, высокий уровень сахара в крови, аутоиммунные нарушения.Кроме того, сухостью во рту проявляются старение организма, последствия приема лекарств, кариес, курение, злоупотребление алкоголем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при чрезмерном потреблении витаминов может развиться токсический гепатит

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