Гастроэнтеролог Халаиджева: принимать анальгетики при болях в животе опасно

«Применение анальгетиков может быть не только бесполезным, но и опасным», - сообщила врач «Газете.Ru».

«Спазмолитики в отличие от обезболивающих препаратов, таких как анальгин, парацетамол и ибупрофен, не влияют на причину развития боли, то есть спазм», - уточнила специалист.

Гастроэнтеролог Халаиджева рассказала в интервью, что боль в животе обычно бывает обусловлена спазмами. Правильное решение в этом случае – принять препарат спазмолитик.Ксения Халаиджева объяснила, что анальгетики влияют на механизмы болевой чувствительности и могут создавать ложное представление о состоянии человека. Если его болевой синдром вызывается острой хирургической патологией, препараты с анальгезирующим эффектом скрывают ее картину.Медик подчеркнула, что если после приема лекарства-спазмолитика боль не стала легче или возникли другие неблагополучные симптомы – нарастающий жар, головокружение и слабость, тошнота – нужно обращаться за врачебной помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сочетания витаминов и микроэлементов являются опасными.

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