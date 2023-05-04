Врач Островская: кальций мешает усвоению железа и магния
Врач-эндокринолог Елена Островская: некоторые микроэлементы не должны приниматься вместе.
Добавки с важными микроэлементами (например, кальцием, железом, магнием) или витаминами ежедневно принимает огромное количество людей. Врач Островская рассказала в интервью, какие вещества не нужно употреблять вместе за один прием.
«К неудачным парам относятся: кальций и железо или кальций и магний, а также витамин С и железо», - сообщила медик «Газете.Ru».
Кальций и железо. Елена Островская объяснила, что кальций мешает организму усваивать железо – добавки с этими микроэлементами нужно принимать в разное время суток. Нарушение данного принципа может поспособствовать развитию железодефицитной анемии, которая повышает риски увеличения сердца, а также появления сердечной недостаточности.
Кальций и магний. Прием кальция негативно влияет на способность организма усваивать магний. На этом фоне могут развиваться метаболические нарушения, воспалительные процессы, а, кроме того, повышается склонность к сердечно-сосудистым патологиям.
Кальций и поливитамины. По словам врача, в таком сочетании витаминный комплекс окажется не эффективным.
Витамин С и железо. Медик напомнила, что под влиянием витамина С усвоение железа становится более интенсивным.
«Людям с гемохроматозом или другими заболеваниями, связанными с избытком железа, не следует принимать их вместе: это может отяготить течение болезней».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые компоненты могут сильно вредить здоровью почек.
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Елена Островская
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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