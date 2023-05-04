Врач Островская: кальций мешает усвоению железа и магния

«К неудачным парам относятся: кальций и железо или кальций и магний, а также витамин С и железо», - сообщила медик «Газете.Ru».

«Людям с гемохроматозом или другими заболеваниями, связанными с избытком железа, не следует принимать их вместе: это может отяготить течение болезней».

Добавки с важными микроэлементами (например, кальцием, железом, магнием) или витаминами ежедневно принимает огромное количество людей. Врач Островская рассказала в интервью, какие вещества не нужно употреблять вместе за один прием.Елена Островская объяснила, что кальций мешает организму усваивать железо – добавки с этими микроэлементами нужно принимать в разное время суток. Нарушение данного принципа может поспособствовать развитию железодефицитной анемии, которая повышает риски увеличения сердца, а также появления сердечной недостаточности.Прием кальция негативно влияет на способность организма усваивать магний. На этом фоне могут развиваться метаболические нарушения, воспалительные процессы, а, кроме того, повышается склонность к сердечно-сосудистым патологиям.По словам врача, в таком сочетании витаминный комплекс окажется не эффективным.Медик напомнила, что под влиянием витамина С усвоение железа становится более интенсивным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые компоненты могут сильно вредить здоровью почек.

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