Врач Островская: кальций мешает усвоению железа и магния

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прием витаминов

Врач-эндокринолог Елена Островская: некоторые микроэлементы не должны приниматься вместе.

Добавки с важными микроэлементами (например, кальцием, железом, магнием) или витаминами ежедневно принимает огромное количество людей. Врач Островская рассказала в интервью, какие вещества не нужно употреблять вместе за один прием.

«К неудачным парам относятся: кальций и железо или кальций и магний, а также витамин С и железо», - сообщила медик «Газете.Ru».

Кальций и железо. Елена Островская объяснила, что кальций мешает организму усваивать железо – добавки с этими микроэлементами нужно принимать в разное время суток. Нарушение данного принципа может поспособствовать развитию железодефицитной анемии, которая повышает риски увеличения сердца, а также появления сердечной недостаточности.

Кальций и магний. Прием кальция негативно влияет на способность организма усваивать магний. На этом фоне могут развиваться метаболические нарушения, воспалительные процессы, а, кроме того, повышается склонность к сердечно-сосудистым патологиям.

Кальций и поливитамины. По словам врача, в таком сочетании витаминный комплекс окажется не эффективным.

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Витамин С и железо. Медик напомнила, что под влиянием витамина С усвоение железа становится более интенсивным.

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«Людям с гемохроматозом или другими заболеваниями, связанными с избытком железа, не следует принимать их вместе: это может отяготить течение болезней».

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Елена Островская
Елена Островская
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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