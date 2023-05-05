Использование смартфона увеличивает риск сердечного приступа и инсульта

«Количество времени, которое люди тратят на разговоры по мобильному телефону, имеет значение для здоровья сердца. Радиоволны, излучаемые устройствами, используемыми длительное время, могут вызывать высокое кровяное давление. Чем больше минут тратится на смарфтон, тем существеннее становится риск высокого кровяного давления, ассоциированного с вероятностью инсульта и сердечного приступа».

Исследователи из Китая обнаружили, что люди, которые активно используют смартфоны для своего общения, имеют более высокий риск развития заболеваний, способных привести к инсультам и сердечным приступам. В частности, они становятся подвержены развитию гипертонии, об этом сообщил European Heart Journal.Специалистами были проанализированы данные 212 000 взрослых британцев из UK Biobank, средний возраст которых составлял 54 года. Ни у кого из испытуемых к началу исследования не было высокого кровяного давления. В процессе наблюдений за участниками медики учитывали частоту их звонков каждую неделю, а также общее время, которое они тратили на свои разговоры по мобильному телефону.Было установлено: если использование смартфонов составляло 30 и более минут в неделю, риск заполучить повышенное давление был на 12 процентов выше, чем у тех, кто тратил меньше времени на телефонное общение. У людей, которые общались по смартфону больше 6 часов в неделю, риск повышенного артериального давления увеличивался на 25 процентов.Руководитель исследования профессор Сяньхуэй Цинь заметил:Профессор Цинь добавил, что люди, наиболее интенсивно использующие свои смартфоны, также могут иметь плохое психическое здоровье, что тоже негативно влияет на их сердце. Ученый констатировал: звонки по мобильному телефону должны сводиться к минимуму.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно узнать о наличии гипертонии.

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