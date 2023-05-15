Невролог Забиров рассказал о риске инсульта во время работы на даче
Врач-невролог Сергей Забиров: чрезмерный рабочий энтузиазм на дачном участке может стоить человеку здоровья и жизни.
Невролог Забиров рассказал в интервью, что дачный сезон в России традиционно сопровождается случаями, когда гражданам становится нужна медицинская помощь или их приходится госпитализировать. В том числе в этот период возрастает риск инсультов.
«К повышению риска инсульта приводят сочетание жаркой погоды и тяжелого физического труда», - сообщил специалист радио «Петербург».
Сергей Забиров уточнил, что достаточно интенсивные физические нагрузки во время работы на участке вкупе с положением тела с наклоненной вниз головой и резкими подъемами в условиях жаркой погоды являются особенно опасными для людей пожилого возраста. Их уязвимость обуславливается имеющимися хроническими нарушениями, включая гипертонию, аритмию, атеросклероз сосудов – все эти патологии ухудшают кровоснабжение сердца и мозга.
Врач подчеркнул: для профилактики инсульта важно выдерживать баланс между работой и отдыхом, отказаться от курения, пить достаточно воды, следить за весом и кровяным давлением.
Основные признаки инсульта:
- резкая слабость
- внезапная лицевая асимметрия
- нарушение речи
- неспособность одновременно поднять две руки
- дезориентация
- потеря чувствительности в конечностях
- головокружение.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Сергей Забиров
Здоровье
врач-невролог, кандидат медицинских наук
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