Врач Королева: люди с болезнями сердца и сосудов плохо переносят жару

«Жару сложнее всего переносят люди с избыточным весом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями», - заявила медик «ОСН».

«Количестве потребляемой жидкости в эти дни должно быть увеличено на 500-700 миллилитров относительно суточной потребности в привычных условиях. Это примерно 2100-2500 миллилитров», - поделилась диетолог.

Терапевт и диетолог Королева рассказала в интервью, какие люди тяжелее всего переносят жару.Врач отметила, что жара провоцирует активное потоотделение – такая потеря жидкости способствует сгущению крови, замедлению ее циркуляции по сосудам, отечности. Все это способствует тому, что люди с болезнями сердца и сосудов начинают плохо себя чувствовать.Кроме того, повышенная потливость в жару ведет к потере водорастворимых витамины: витаминов: витаминов группы B, витамина C. Если организм ослаблен, он в такую погоду становится особенно уязвимым перед инфекциями, поскольку потеря полезных веществ содействует снижению иммунитета и развитию астении.Королева подчеркнула: в жаркую погоду нужно пить больше чистой воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Максимом Маскиным были названы неочевидные признаки болезни сердца.

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