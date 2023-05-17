Врач Поляева предупредила об опасных последствиях гипертонии
Врач-кардиолог Ирина Поляева: гипертоники рискуют пострадать от проблем с почками, органами зрения, сердцем, мозгом.
Кардиолог Поляева сообщила: согласно медицинской статистке, гипертония сегодня имеется у каждого третьего взрослого человека.
«Особенностью гипертонии является то, что на начальной стадии заболевание не сопровождается какими-либо симптомами, поэтому большинство людей не подозревают о патологических изменениях, происходящих в организме», -рассказала медик «Известиям».
Данное заболевание характеризуется стабильно высоким кровяным давлением. Не диагностированная вовремя гипертония чревата развитием опасных осложнений, предупредила врач.
«По сути, важно не то, насколько повышается давление, а то, насколько это давление влияет и поражает жизненно важные органы», - отметила Ирина Поляева.
Одним из осложнений, которые могут возникнуть у гипертоников, является поражение почек. По словам медика, люди с повышенным давлением рискуют столкнуться с хронической почечной недостаточности, которая потенциально может стать причиной летального исхода.
Другая угроза гипертонии – высокая вероятность серьезных проблем со зрением, которые могут быт следствием нарушений глазных сосудов. В худшем случае при этом может развиться слепота.
Также опасными последствиями гипертонии могут быть повреждения сердца и мозга –
«могут развиться такие серьезные осложнения, как инфаркт миокарда и инсульт».
Кардиолог Поляева заявила: необходимо самостоятельно контролировать артериальное давление, а также проходить диспансеризацию – это дает возможность своевременно выявить проблему.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно измерять артериальное давление.
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Ирина Поляева
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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