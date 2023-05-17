Врач Поляева предупредила об опасных последствиях гипертонии

«Особенностью гипертонии является то, что на начальной стадии заболевание не сопровождается какими-либо симптомами, поэтому большинство людей не подозревают о патологических изменениях, происходящих в организме», -рассказала медик «Известиям».

«По сути, важно не то, насколько повышается давление, а то, насколько это давление влияет и поражает жизненно важные органы», - отметила Ирина Поляева.

«могут развиться такие серьезные осложнения, как инфаркт миокарда и инсульт».

Кардиолог Поляева сообщила: согласно медицинской статистке, гипертония сегодня имеется у каждого третьего взрослого человека.Данное заболевание характеризуется стабильно высоким кровяным давлением. Не диагностированная вовремя гипертония чревата развитием опасных осложнений, предупредила врач.Одним из осложнений, которые могут возникнуть у гипертоников, является поражение почек. По словам медика, люди с повышенным давлением рискуют столкнуться с хронической почечной недостаточности, которая потенциально может стать причиной летального исхода.Другая угроза гипертонии – высокая вероятность серьезных проблем со зрением, которые могут быт следствием нарушений глазных сосудов. В худшем случае при этом может развиться слепота.Также опасными последствиями гипертонии могут быть повреждения сердца и мозга –Кардиолог Поляева заявила: необходимо самостоятельно контролировать артериальное давление, а также проходить диспансеризацию – это дает возможность своевременно выявить проблему.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно измерять артериальное давление.

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