Врач Поляева предупредила об опасных последствиях гипертонии

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плохое самочувствие

Врач-кардиолог Ирина Поляева: гипертоники рискуют пострадать от проблем с почками, органами зрения, сердцем, мозгом.

Кардиолог Поляева сообщила: согласно медицинской статистке, гипертония сегодня имеется у каждого третьего взрослого человека.

«Особенностью гипертонии является то, что на начальной стадии заболевание не сопровождается какими-либо симптомами, поэтому большинство людей не подозревают о патологических изменениях, происходящих в организме», -рассказала медик «Известиям».

Данное заболевание характеризуется стабильно высоким кровяным давлением. Не диагностированная вовремя гипертония чревата развитием опасных осложнений, предупредила врач.

«По сути, важно не то, насколько повышается давление, а то, насколько это давление влияет и поражает жизненно важные органы», - отметила Ирина Поляева.

Одним из осложнений, которые могут возникнуть у гипертоников, является поражение почек. По словам медика, люди с повышенным давлением рискуют столкнуться с хронической почечной недостаточности, которая потенциально может стать причиной летального исхода.

Другая угроза гипертонии –  высокая вероятность серьезных проблем со зрением, которые могут быт следствием нарушений глазных сосудов. В худшем случае при этом может развиться слепота.

Также опасными последствиями гипертонии могут быть повреждения сердца и мозга –

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«могут развиться такие серьезные осложнения, как инфаркт миокарда и инсульт».

Кардиолог Поляева заявила: необходимо самостоятельно контролировать артериальное давление, а также проходить диспансеризацию – это дает возможность своевременно выявить проблему.

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Ирина Поляева
Ирина Поляева
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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