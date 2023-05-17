Кардиолог Обухова объяснила, когда нужна скорая помощь после измерения давления

«Утром – сидя за столом, сразу после пробуждения, после посещения туалета, до приема лекарств и завтрака. Вечером – непосредственно перед сном, перед ужином или не раньше, чем через два часа после ужина, до вечернего приема лекарственных препаратов», – сообщила медик.

Перед замером нужно расслабиться, побыть в спокойном состоянии 5-10 минут.

В положении сидя руку следует положить на стол перед собой.

Манжета накладывается на плечо чуть выше (на 2-3 см) локтевого сустава.

При измерении не нужно двигаться, говорить, шевелить ногами или скрещивать их.

«Если ваше систолическое артериальное давление выше 160 мм рт. ст. или ниже 90 мм рт. ст., при этом у вас появились рвота, головная боль, головокружение, нарушение зрения, слабость в руке, ноге, асимметрия лица, боль в грудной клетке или одышка».

Врач-кардиолог Обухова рассказала, что артериальное давление следует измерять утром и вечером.Беседуя с изданием «АиФ», кардиолог уточнила , какие важные нюансы должны соблюдаться при измерении АД..По словам Обуховой, для более точного получения данных давление можно измерить еще два раза с интервалом в одну-две минуты.Кардиолог объяснила, когда после измерения давления нужно вызывать скорую помощь:Надежда Обухова добавила, что выполнять измерения АД нужно дважды в день и не чаще. Лучше всего это делать в определенные часы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье холодной воды в жару повышает риск сердечных проблем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.