Врач Мясников: давление 120 на 80 уже не считается нормой

«Что считать отклонением, а что нормой? Не такой примитивный вопрос, как может поначалу показаться», - сказал об этом доктор Мясников.

«Идеальным давлением считается не 120 на 80, как мы когда‑то думали, а 110 на 70», - проинформировал «теледоктор».

«140 на 90 и выше – это уже вторая стадия артериальной гипертензии, или гипертоническая болезнь», - заявил врач.

«Давление должно быть измерено в состоянии покоя три раза. То есть вы посидели в покое пять минут, и только после этого меряют давление. Потом вы опять сидите пять минут – еще раз измеряют. Затем вы снова отдыхаете, и процедура повторяется в третий раз», - описал эксперт правильную процедуру измерения АД.

Известный российский врач сообщил, как в медицинском сообществе изменились представления о нормах артериального давления и отклонениях от них.Долгое время считалось, что образцовым показателем артериального давления являются цифры 120 на 80, получаемые при измерении АД. Александр Мясников заметил, что эти данные уже не считаются нормой.По словам специалиста, давление, цифры которого колеблются в пределах 120/80 –129/80, рассматриваются сегодня как предгипертония. Чуть более высокие показатели (верхнее 130 –139, нижнее 80– 89) считаются начальной стадией гипертонии.Мясников уточнил, что в некоторых случаях вариант нормального давления может отклоняться от названных выше цифр – это, например, происходит у спортсменов, беременных женщин, диабетиков. Также он обратил внимание на то, что зачастую давление просто неправильно измеряется, причем порой даже самими медработниками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях после измерения давления человеку требуется вызвать скорую помощь.

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