Невролог Алехина рассказала о ранних признаках Альцгеймера — от внезапной злости до забывания слов

93 Фото: https://unsplash.com/photos/kydeqeQRsCg
Невролог Алехина рассказала о ранних признаках Альцгеймера — от внезапной злости до забывания слов


Распознавание ранних признаков может помочь поставить ранний диагноз.


Многие люди связывают потерю памяти с болезнью Альцгеймера , разновидностью слабоумия. Но признаки заболевания гораздо более тонкие. Распознавание ранних признаков может открыть двери для будущих возможностей ухода и лечения, включая доступ к клиническим испытаниям нового поколения.

Людям, обеспокоенным развитием болезни Альцгеймера у себя или близкого человека, следует обратить внимание на следующие симптомы.

"Кратковременная потеря памяти, которая может проявляться в забвении деталей недавних событий или разговоров и важных дат. Могут быть изменения в поведении, такие как неожиданный и нехарактерный гнев и изменения в настроении. Некоторые люди могут стать пассивными и незаинтересованными. Может возникнуть путаница, в том числе «потеря счета времени или проблемы с обработкой информации", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.



Лекарство против болезни Альцгеймера протестировали на мышах



Забывание слов и проблемы с речью и языко» могут быть еще одним признаком болезни Альцгеймера. Человек, испытывающий это состояние, может потерять чувство направления, что означает, что он дезориентирован в знакомой среде.

Могут возникнуть трудности с выполнением повседневных задач, таких как приготовление чашки чая. Признаком этого типа деменции могут быть внезапные «трудности с управлением деньгами или выполнением простых задач и головоломок», если их не было раньше.

Другие симптомы могут включать:
  • Потеря предметов, например, ключи в морозильной камере.
  • Трудности с принятием решений, например, ношение неподходящей одежды.
  • Проблемы со зрительными образами и пространственным восприятием.


Британский врач Крис Стил перечислил 4 ранних признака болезни Альцгеймера



Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
7 ранних предупреждающих признаков сосудистой деменции
Как отличить забывчивость от болезни Альцгеймера?
Слабоумие: 7 наиболее «типичных ранних симптомов» болезни Альцгеймера
Теги : советы врачей, симптомы деменции, болезнь Альцгеймера