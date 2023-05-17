Невролог Алехина рассказала о ранних признаках Альцгеймера — от внезапной злости до забывания слов

"Кратковременная потеря памяти, которая может проявляться в забвении деталей недавних событий или разговоров и важных дат. Могут быть изменения в поведении, такие как неожиданный и нехарактерный гнев и изменения в настроении. Некоторые люди могут стать пассивными и незаинтересованными. Может возникнуть путаница, в том числе «потеря счета времени или проблемы с обработкой информации", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Потеря предметов, например, ключи в морозильной камере.

Трудности с принятием решений, например, ношение неподходящей одежды.

Проблемы со зрительными образами и пространственным восприятием.

Многие люди связывают потерю памяти с болезнью Альцгеймера , разновидностью слабоумия. Но признаки заболевания гораздо более тонкие. Распознавание ранних признаков может открыть двери для будущих возможностей ухода и лечения, включая доступ к клиническим испытаниям нового поколения.Забывание слов и проблемы с речью и языко» могут быть еще одним признаком болезни Альцгеймера. Человек, испытывающий это состояние, может потерять чувство направления, что означает, что он дезориентирован в знакомой среде.Могут возникнуть трудности с выполнением повседневных задач, таких как приготовление чашки чая. Признаком этого типа деменции могут быть внезапные «трудности с управлением деньгами или выполнением простых задач и головоломок», если их не было раньше.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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