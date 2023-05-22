Названы часто игнорируемые признаки повышенного давления у женщин

«Одним из опасных последствий гипертонии у женщин является развитие сердечной недостаточности, при которой их сердечная мышца становится жесткой», - рассказала профессор Маас изданию Mirror.

Повышенная усталость.

Задержка жидкости, отеки.

Одышка в более зрелом возрасте.

Аритмия.

Боль в груди или между лопатками.

Головные боли.

Приливы.

Повышенное давление часто остается незамеченным, в то время как оно создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце, мозг и другие органы, включая глаза и почки. Также с ним тесно связаны риски смертельно опасных нарушений – сердечных приступов и инсультов. Специалисты Европейского общества кардиологов (ESC) констатировали, что вероятность пострадать от нелеченых сердечных заболеваний, ассоциированным с высоким АД, является гораздо более высокой для женщин чем для мужчин. Эксперты объясняют это тем, что проблемы с сердцем у женщин часто трактуются как следствие усталости, перегрузок или особенностей работы женского организма. По статистике, опасные сердечные патологии (например, инфаркт миокарда) диагностируются и лечатся у женщин позже в сравнении с мужчинами.Профессор Анджела Маас, представитель Медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды), заявила: все взрослые женщины должны серьезно относиться к своему кровяному давлению, знать свои значения и обращаться к врачу, если оно становится слишком высоким.Симптомы гипертонии у женщин могут ошибочно приниматься за менопаузу, стресс или тревогу. Говоря об этом, эксперт назвала часто игнорируемые проявления гипертонии у представительниц слабого пола.Специалист посоветовала женщинам обзавестись привычкой проверять свое артериальное давление, начиная с 40 лет. Профессор Маас предупредила: отсутствие физических упражнений, резкое увеличение веса, активное потребление соли и чрезмерное употребление алкоголя являются одними из наиболее распространенных факторов, провоцирующих развитие артериальной гипертонии.Ранее портал MedikForum.ru писал о таком явлении как ночная гипертония

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