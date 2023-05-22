Кардиолог Андреев рассказал об опасности ночной гипертонии

«К возникновению ночной гипертензии приводит ряд хронических заболеваний, таких как хроническая болезнь почек, ночные задержки дыхания (синдром обструктивного апноэ сна), нарушение сна или бессонница», - сообщил кардиолог Андреев порталу «Доктор Питер».

«Повышенный уровень артериального давления в ночные часы сопровождается поражением органов-мишеней (сердца, почек и сосудов), выраженно повышает риски сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркты и инсульты, а также развитие сердечной недостаточности», - предупредил кардиолог.

Врач-кардиолог Андреев рассказал о таком явлении как ночная гипертония. В ее случае артериальное давление повышается ночью, во время сна, – хотя у здорового человека в часы ночного отдыха оно, наоборот, должно повышаться. По словам кардиолога, рост артериального давления ночью обычно вызывается дисбалансом между активностью симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Если говорить о рутинных причинах такого дисбаланса, то ими чаще всего оказываются стрессы, переработки и потребление большого количества стимуляторов – например, сахара, алкоголя или кофеина.Но также факторами ночной гипертонии могут быть скрытые патологии и заболевания – в этом заключается одна из ее опасностей.Особая опасность ночной гипертонии связана с ее диагностикой. Человек, чье давление повышается во время сна, не ощущает каких-то беспокоящих его симптомов, и может длительное время ни о чем не подозревать. Однако его организм подвергается большом риску, особенно с учетом того, что при невыявленном нарушении не оказывается никакой медпомощи, не проводится лечения.Максим Андреев уточнил, у кого во время ночного сна с большой вероятностью может повышаться давление: у пожилых людей, а также у тех, кто не соблюдает режима труда и отдыха, работает ночью, пребывает в затяжном стрессе или мониторит новости в позднее время суток, переедает по вечерам и имеет избыточный вес.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди бывают подвержены диабету

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