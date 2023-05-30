Онколог Воробьев назвал 2 «необычных» признака рака щитовидной железы

"Есть два менее распространенных предупреждающих признака заболевания. Это происходит, если у вас редкая форма рака, называемая медуллярным раком щитовидной железы".

Диарею

Красное лицо (или участки покраснений на лице).

"Другие менее распространенные симптомы рака щитовидной железы - кашль и потеря веса".

«Если они вызваны раком, раннее обнаружение может означать, что его легче лечить».

Общие признаки рака щитовидной железы

Припухлость спереди, в нижней части шеи

Хриплый голос

Боль в горле

Затрудненное глотание или дыхание

Боль в передней части шеи или ощущение, будто что-то давит на шею.

Рак щитовидной железы развивается в щитовидной железе. По этой причине наиболее распространенные симптомы заболевания поражают шею и горло, например, обнаружение там комка или затруднение глотания.Однако в некоторых случаях рак щитовидной железы может привести к более «необычным» симптомам, обнаруживаемым в других частях тела.У пациентов с медуллярным раком щитовидной железы может наблюдаться повышение уровня гормона кальцитонина, вырабатываемого раковыми клетками.Наличие этих симптомов не обязательно означает, что у вас рак щитовидной железы. Но важно, чтобы их проверил врач общей практики.Из-за расположения щитовидной железы наиболее распространенными признаками заболевания являются шея или горло.Кним относятся:Ранее МедикФорум писал о вредном и полезном типе красного мяса.

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