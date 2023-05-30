Онколог Воробьев назвал 2 «необычных» признака рака щитовидной железы
Щитовидная железа представляет собой небольшую железу, расположенную на шее, прямо перед дыхательным горлом. Одной из его основных задач является создание гормонов, которые помогают регулировать обмен веществ в организме, т. е. процесс превращения пищи в энергию.
Рак щитовидной железы развивается в щитовидной железе. По этой причине наиболее распространенные симптомы заболевания поражают шею и горло, например, обнаружение там комка или затруднение глотания.
Однако в некоторых случаях рак щитовидной железы может привести к более «необычным» симптомам, обнаруживаемым в других частях тела.
"Есть два менее распространенных предупреждающих признака заболевания. Это происходит, если у вас редкая форма рака, называемая медуллярным раком щитовидной железы".
У пациентов с медуллярным раком щитовидной железы может наблюдаться повышение уровня гормона кальцитонина, вырабатываемого раковыми клетками.
В результате они могут испытать:
- Диарею
- Красное лицо (или участки покраснений на лице).
"Другие менее распространенные симптомы рака щитовидной железы - кашль и потеря веса".
Наличие этих симптомов не обязательно означает, что у вас рак щитовидной железы. Но важно, чтобы их проверил врач общей практики.
«Если они вызваны раком, раннее обнаружение может означать, что его легче лечить».
Общие признаки рака щитовидной железы
Из-за расположения щитовидной железы наиболее распространенными признаками заболевания являются шея или горло.
Кним относятся:
- Припухлость спереди, в нижней части шеи
- Хриплый голос
- Боль в горле
- Затрудненное глотание или дыхание
- Боль в передней части шеи или ощущение, будто что-то давит на шею.
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