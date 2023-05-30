Онколог Воробьев назвал 2 «необычных» признака рака щитовидной железы

9 016 Фото: https://unsplash.com/photos/F4cJtI7HCMw
Онколог Воробьев назвал 2 «необычных» признака рака щитовидной железы


Щитовидная железа представляет собой небольшую железу, расположенную на шее, прямо перед дыхательным горлом. Одной из его основных задач является создание гормонов, которые помогают регулировать обмен веществ в организме, т. е. процесс превращения пищи в энергию.


Рак щитовидной железы развивается в щитовидной железе. По этой причине наиболее распространенные симптомы заболевания поражают шею и горло, например, обнаружение там комка или затруднение глотания.

Однако в некоторых случаях рак щитовидной железы может привести к более «необычным» симптомам, обнаруживаемым в других частях тела.

"Есть два менее распространенных предупреждающих признака заболевания. Это происходит, если у вас редкая форма рака, называемая медуллярным раком щитовидной железы".

У пациентов с медуллярным раком щитовидной железы может наблюдаться повышение уровня гормона кальцитонина, вырабатываемого раковыми клетками.

В результате они могут испытать:
  • Диарею
  • Красное лицо (или участки покраснений на лице).
"Другие менее распространенные симптомы рака щитовидной железы - кашль и потеря веса".


Наличие этих симптомов не обязательно означает, что у вас рак щитовидной железы. Но важно, чтобы их проверил врач общей практики.

«Если они вызваны раком, раннее обнаружение может означать, что его легче лечить».

Общие признаки рака щитовидной железы


Из-за расположения щитовидной железы наиболее распространенными признаками заболевания являются шея или горло.


Рак щитовидной железы: предупреждающие симптомы, которые нельзя игнорировать


Кним относятся:
  • Припухлость спереди, в нижней части шеи
  • Хриплый голос
  • Боль в горле
  • Затрудненное глотание или дыхание
  • Боль в передней части шеи или ощущение, будто что-то давит на шею.


Рак щитовидной железы: семь признаков, которые нельзя игнорировать



Ранее МедикФорум писал о вредном и полезном типе красного мяса.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Рак щитовидной железы: тревожный кишечный симптом, указывающий на риск заболевания
Как оздоровить щитовидную железу в период самоизоляции
Медики из Великобритании назвали симптомы рака щитовидной железы
Теги : советы врачей, симптомы рака щитовидной железы, рак щитовидной железы