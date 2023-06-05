Как ощущается предчувствие смерти: названы психические и физические признаки

«Это может проявляться в виде тревоги, беспокойства или просто непонятного чувства», - приводит пояснения экспертов КТВ-Луч.

«Если у вас есть подозрение на предчувствие смерти, немедленно обратитесь к врачу для проведения полного медицинского обследования. Раннее выявление заболевания могут дать возможность начать лечение и предотвратить фатальные последствия», - поделились советом специалисты.

По мнению исследователей, предчувствие смерти может возникать в связи с работой подсознания либо сигнал о том, что имеется серьезная проблема со здоровьем. Нередко такое предчувствие является результатом интуиции, обостряющейся в моменты наибольшей опасности для организма.Кроме того, предвещающим смерть признаком могут быть физические изменения в виде непроизвольной потеря веса, исчезновения аппетита, повышенной усталости, необъяснимых болей. Помимо физических симптомов возникают и психические. Ученые считают, что когда человеком ощущается предчувствие смерти, он может испытывать сильную печаль, отчаяние или же, наоборот, умиротворение от принятия своей судьбы.Имеются свидетельства, что незадолго до кончины люди могут видеть рядом с собой умерших близких, знакомых, животных.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает поддерживать хорошее здоровье людям старше 40 лет.

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