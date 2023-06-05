Полезна ли на самом деле манная каша - эндокринолог Гуреева рассказала о спорном продукте
Манная каша может быть частью здорового питания, если употреблять ее в умеренных количествах и готовить из более полезных ингредиентов. Манная крупа содержит сложные углеводы, клетчатку и некоторые важные питательные вещества.
"Молоко, которое в основном используется в манной каше, содержит, например, белок, кальций и витамин D. Однако высокое содержание сахара во многих рецептах манной крупы является потенциальным недостатком", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МдикФорум.
Чрезмерное потребление сладких продуктов может привести к увеличению веса и проблемам со здоровьем.
Поэтому рекомендуется поддерживать низкое содержание сахара при приготовлении манной каши и использовать альтернативные подсластители, такие как мед или кленовый сироп, или украсить кашу свежими фруктами.
Кроме того, манная каша может быть проблематичной для людей с непереносимостью глютена или глютеновой болезнью, поскольку ее часто готовят из пшеничной манной крупы.
Фруктовое удовольствие: полезная манная каша со свежими фруктами
Следующий рецепт предлагает вам более здоровую альтернативу классической манной каше с использованием цельнозерновой манной крупы и натурального подсластителя. Добавление свежих фруктов придает манке дополнительный вкус и пищевую ценность.
Гуреева поделилась здоровым вариантом в качестве вкусного перекуса или как часть сбалансированного завтрака или десерта:
Ингредиенты:
50 г цельнозерновой манной крупы
300 мл обезжиренного молока или растительных заменителей молока (например, миндального или овсяного молока)
1 столовая ложка меда или кленового сиропа
1 чайная ложка ванильного экстракта или ванильного сахара
Щепотка соли
Свежие фрукты на ваш выбор (например, ягоды, кусочки яблока, кусочки банана)
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