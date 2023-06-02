Врач Давыдова: для здоровья безвредны только 3 чашки кофе в день

«без вреда для здоровья в день можно выпить не больше трех чашек кофе».

«Он не бодрит, а просто замедляет работу аденазина, вещества, которое нас подтормаживает, замещая рецепторы кофеином», - объяснила врач порталу «Почему болит».

В комментарии врача Давыдовой прозвучало предупреждение о том, чтоМедик рекомендует ограничиться одной чашкой бодрящего напитка утром. Некоторые люди, чей организм хорошо переносит высокие дозы кофеина, могут позволить себе две чашки.Александра Давыдова, ссылаясь на исследовательские данные, отметила, что кофе, употребляемый в количестве до трех чашек за сутки, позитивно сказывается на работе мозга. В то же время важно учитывать индивидуальную восприимчивость и переносимость кофеина. Также следует помнить, что кофе, употребляемый в большом количестве, может мешать усвоению важных для организма и здоровья микроэлементов.Давыдова посоветовала не использовать кофе как энергетик.Избыток кофеина может истощать нервную систему, ухудшать качество сна. Кроме того, это негативно влияет на состояние щитовидной железы. Крайне вредно злоупотребить кофеином людям с гипертонией, дополнила специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе бананов для пациентов со склонностью к депрессивным состояниям.

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