Предупреждающие сигналы тела, которые врачи советуют не игнорировать

Подергивание глаз, выпадение волос, повышенная усталость – эти и другие изменения в вашем состоянии могут оказаться сигналом, которым тело предупреждает о возникших проблемах со здоровьем. Проанализировав ряд публикаций, «МедикФорум» выяснил, какие сигналы тела, врачи советуют не игнорировать, поскольку они могут быть симптомом серьезных заболеваний.Их причиной часто является не только избыток выпитой жидкости, но также недостаточное питье воды. Если вода употребляется адекватно, следует проверить состояние крови, печени и почек.Обычно возникает в результате стресса . Но если длится несколько дней, следует обратиться к неврологу на предмет повреждения нервов или опухолей.Толстый белый налет, возникающий на языке утром, часто указывает на патологии в желудочно-кишечном тракте.Во многих случаях они появляются из-за дефицита витаминов, но часто возникающие трещинки могут объясняться имеющимся диабетом.Если это происходит часто без видимой причины, скорей всего, имеется проблема с защемлением нерва.Зачастую повышенная зябкость и чувствительность к холоду говорит о недостаточной активности щитовидной железы (гипотиреоз)Обычно они безобидны, но при их увеличении можно предположить, что у человека имеется неконтролируемая гипертония.Если кожа остается бледной, несмотря на физические нагрузки, нужно обязательно обратиться к врачу, так как подобную бледность могут вызывать инфекции и серьезные сердечные заболевания.Если это происходит, несмотря на нормальные привычки питания, врач должен проверить, нет ли гиперфункции щитовидной железы или другого заболевания.Ногтевые пластины, напоминающие стекло часов, считаются признаком заболеваний сердца или легких. Но такие также наблюдаются при хроническом воспалении кишечника.Потеря более 100 волос в день сигнализирует о проблемах с щитовидной железой или о гормональных изменениях.Если вы чувствуете усталость, несмотря на достаточное количество сна, причиной может быть дефицит железа или гормональный дисбаланс.Повторяющиеся приступы икоты требует врачебного уточнения – их пусковым механизмом могут быть нарушения работы поджелудочной железы.Любой, кто видит черные точки или вспышки света перед глазами, должен немедленно обратиться к офтальмологу. В таких обстоятельствах возникает подозрение на опасную отслойку роговицы.Если утром пальцы плохо сгибаются, ощущаются опухшими, это может говорить о начале ревматизма.При повторяющейся кровоточивости десен не лишим будет проверит кровь на сахар – так может проявляться диабет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие заболевания может указывать изменение привычного запаха тела.

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