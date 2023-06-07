Врач Ильинская: изменение запаха тела может быть признаком диабета и болезни печени

«Необычные изменения в запахе тела могут быть признаком проблем со здоровьем», - подчеркнула специалист.

«Изменение запаха тела может быть признаком диабетического кетоацидоза – опасного осложнения сахарного диабета, вызванного недостатком инсулина.

Терапевт Тамара Ильинская напомнила в беседе с «МедикФорум», что телесный запах каждого человека является уникальным, подобно его отпечаткам пальцев. Когда запах становится другим, причиной этого могут быть в том числе патологические причиныВрач Ильинская отметила, что настораживать должна прежде всего резкая смена привычного аромата, не связанная с обстоятельствами образа жизни – нагрузками, другим климатом, потреблением новых продуктов и так далее. Кроме того, нельзя игнорировать стойкие изменения, которые не проходят длительное время.Число диабетиков растет повсеместно. 90% из них страдают сахарным диабетом 2 типа, причиной которого обычно является малоподвижный образ жизни и неправильное питание. К его основным симптомам относятся неожиданная потеря веса, частое мочеиспускание (особенно ночью), чувство постоянной усталости, нарушение зрения.Диабетический кетоацидоз характеризуется учащенным и глубоким дыханием, оставляющим запах гнилого яблока из-за присутствия в выдыхаемом воздухе летучего ацетона», - проинформировала терапевт Ильинская.В ее случае почки перестают справляться с функцией фильтрация крови, из-за чего в ней повышается содержание вредных элементов. По словам специалиста, у больных людей вследствие накопления токсинов в крови может появиться запах аммиака.Когда печень перестает работать должным образом, в моче, поте и дыхании накапливаются токсины и другие вредные вещества, которые затем выводятся через потовые железы – это может создавать эффект запаха хлорки. Также имеются данные о том, что дыхание людей с тяжелым заболеванием печени может отдавать плесенью, чесноком или тухлыми яйцами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как по состоянию глаз определить проблемы с повышенным кровяным давлением.

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