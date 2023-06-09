Доктор Мясников предупредил о бессимптомных инфарктах и микроинсультах

«Инфаркты и микроинсульты могут протекать бессимптомно», - подчеркнул врач.

«Теледоктор» Мясников посоветовал россиянам помнить, что опасные для жизни состояния могут возникать, не сопровождаясь выраженными признаками, из-за чего они бывают проигнорированы.По словам эксперта, врачи регулярно сталкиваются с тем, что у «достаточно большого процента» пациентов в какой-то момент жизни происходит безболевая форма инфаркта миокарда. Мясников заметил, что отсутствие боли у таких сердечных приступов является очень опасно особенностью, поскольку они остаются неопознанными, и пострадавшие люди не получают лечение. Между тем, поражения, возникающие в сердце, способствуют возникновению осложнений, способных довести до летального исхода. Также известно, что безболевым инфарктам бывают подвержены люди с сахарным диабетом, деменцией, атеросклерозом, курящие и злоупотребляющие алкоголем.Что касается микроинсульта, к его появлению ведет закупорка тромбом одного из кровеносных сосудов, питающих мозг кровью и кислородом. Микроинсульт носит временный характер, но часто возникает как предупреждение о предстоящем настоящем инсульте. В его случае могут возникать симптомы, которые обычно связывают с другими состояниями – например, головная боль, онемение в какой-либо части тела, нарушение баланса и координации, головокружение, чувствительность к громким звукам и яркому свету.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему могут возникать судороги ног во сне у взрослых людей.

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