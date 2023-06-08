Невролог Ерохин рассказал, почему возникают судороги ног во сне у взрослых людей

Жалобы на дискомфорт или боли в ногах во время ночного отдыха не редки. Существует, к примеру, синдром беспокойных ног, который вызывает весьма дискомфортные ощущения или постоянную потребность двигать ногами. Кроме того, чувство жжения, боли, онемения или покалывание в ногах могут быть признаком той или иной формы невропатии – нарушения, которое может вызываться разными патологиями (в частности, сахарным диабетом).Но если говорить именно о судорогах, они представляют собой довольно болезненные кратковременные сокращения мышц. Чаще всего судороги встречаются в среднем и пожилом возрасте. Говоря об этом, невролог Владимир Ерохин уточнил в беседе с «МедикФорум», почему возникают судороги ног во сне у взрослых людей.По словам специалиста, иногда причина судорог ног во сне проста. С этим явлением сталкиваются те, кто проводит большую часть дня сидя. Кроме того судороги могут возникать после существенных нагрузок, при сильной мышечной усталости. Однако бывают случаи, когда судороги указывают на другую проблему или расстройство.: на ночные судороги в ногах могут жаловаться люди с гипотиреозом, диабетом, почечной недостаточностью.: причиной может быть недостаток калия, кальция или магния, а также нарушения функции почек.: судороги бывают побочным эффектом некоторых часто используемых лекарств – тех же диуретиков или средств от повышенного холестерина.: к появлению судорог могут вести межпозвонковые стенозы.: болезнь Паркинсона или болезнь двигательных нейронов тоже сопровождаются судорогами.: причина может скрываться в миопатии.: в некоторых случаях судороги бывают признаком атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает от отеков ног в жаркую погоду.

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