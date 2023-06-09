Хирург Гогиберидзе рассказал о рисках операции на искривленной перегородке

«Многие пациенты рассчитывают, что септопластика, или операция по исправлению носовой перегородки, поможет избавиться им от храпа и апноэ, однако такое хирургическое вмешательство не всегда решает подобную проблему»,- рассказал хирург Гогиберидзе «Газете.Ru».

«В некоторых случаях для решения проблемы может быть достаточно только лишь устранения заложенности носа путем исправления искривленной перегородки. В других случаях потребуется решить и другие проблемы со здоровьем, все индивидуально», - поделился мнением хирург.

В интервью хирурга Отари Гогиберидзе прозвучало предупреждение о том, что операция на искривленной перегородке сопряжена с риском не достичь того результата, который хотелось получить изначально. В частности, эта процедура не гарантирует, что человек будет избавлен от храпа.Храп, а также постоянные проблемы с заложенностью носа, и апноэ являются частыми причинами для обращения к врачам с целью коррекции искривленной перегородки. Но Отари Гогиберидзе отметил, что эти нарушения возникают не только потому, что у человека искривлена носовая перегородка. Для их устранения может требоваться комплексная терапия, учитывающая и другие причины (таковыми, например, могут быть эндокринные и гормональные отклонения).В то же время специалист убежден: искривленную носовую перегородку нужно исправлять в любом случае. Человек с такой особенностью становится подвержен проблемам с дыханием, слуховыми органами, дыхательным инфекциям, носовым кровотечениям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что трещины на пятках могут быть признаком диабета.

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