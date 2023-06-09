Хирург Гогиберидзе рассказал о рисках операции на искривленной перегородке

170 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/feeling-disgusted-holding-nose-to-avoid-smelling-a-foul-and-unpleasant-stench_39173903.htm#page=6&query=nose&position=37&from_view=search&track=sph
женщина трогает нос

Исправление искривленной перегородки не всегда помогает избавиться от храпа, апноэ или заложенности носа.

В интервью хирурга Отари Гогиберидзе прозвучало предупреждение о том, что операция на искривленной перегородке сопряжена с риском не достичь того результата, который хотелось получить изначально. В частности, эта процедура не гарантирует, что человек будет избавлен от храпа.

«Многие пациенты рассчитывают, что септопластика, или операция по исправлению носовой перегородки, поможет избавиться им от храпа и апноэ, однако такое хирургическое вмешательство не всегда решает подобную проблему»,- рассказал хирург Гогиберидзе «Газете.Ru».

Храп, а также постоянные проблемы с заложенностью носа, и апноэ являются частыми причинами для обращения к врачам с целью коррекции искривленной перегородки. Но Отари Гогиберидзе отметил, что эти нарушения возникают не только потому, что у человека искривлена носовая перегородка. Для их устранения может требоваться комплексная терапия, учитывающая и другие причины (таковыми, например, могут быть эндокринные и гормональные отклонения).

Искривленный нос выпрямят без операции


«В некоторых случаях для решения проблемы может быть достаточно только лишь устранения заложенности носа путем исправления искривленной перегородки. В других случаях потребуется решить и другие проблемы со здоровьем, все индивидуально», - поделился мнением хирург.

В то же время специалист убежден: искривленную носовую перегородку нужно исправлять в любом случае. Человек с такой особенностью становится подвержен проблемам с дыханием, слуховыми органами, дыхательным инфекциям, носовым кровотечениям.

Эльман Пашаев перенёс операцию


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что трещины на пятках могут быть признаком диабета.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Отари Гогиберидзе
Отари Гогиберидзе
Здоровье
пластический хирург, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Чем опасна искривленная перегородка носа: объясняет эксперт
Септопластика: исправление носовой перегородки
Уральские врачи провели уникальную операцию по устранению храпа
Теги : искривление носовой перегородки, опасность для здоровья, Отари Гогиберидзе