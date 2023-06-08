Профессор Малышева: трещины на пятках могут сигнализировать о диабете

«Трещины на пятках являются одним из признаков сахарного диабета. При этом заболевании происходят атрофические изменения тканей, кожа теряет эластичность и трескается», - объяснила профессор Малышева.

«При появлении трещин на пятках нужно обязательно нужно обратиться к врачу и проверить уровень сахара, даже если нет других симптомов диабета», - подчеркнула Едена Малышева.

Трещины на пятках могут сигнализировать о сахарном диабете – опасном заболевании, которое может длительное время развиваться бессимптомно. Об этом предупредила «теледоктор» Елена Малышева. Врач заявила, что диабет негативно сказывается на состоянии тканей организма, включая кожу.По словам ее коллеги, кардиолога Германа Гандельмана, такие трещины могут с большой вероятностью указывать на диабет, если они являются достаточно глубокими, кровоточивыми, – но одновременно с тем не вызывают ощутимого дискомфорта, болезненности. При заболевании диабетом в крови повышается уровень сахара, что ухудшает процессы кровоснабжения. В первую очередь, от этого страдают периферические органы. Не получая нужного притока крови, повреждаются нервы стоп, от чего снижается чувствительность. Диабетикам свойственно не замечать повреждений на ступнях из-за отсутствия болевых сигналов. Между тем, такие повреждения могут оказаться открытым окном для инфекций, чреватых опасными последствиями вплоть до ампутации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют проверять уровень холестерина в крови даже худощавым людям.

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