Врач Куприна посоветовала не есть косточки яблок вместе с мякотью

676 Фото: https://unsplash.com/photos/I58f47LRQYM
яблоки

Врач-терапевт Светлана Куприна: употребляя яблоки, нужно соблюдать умеренность.

Врач Куприна предупредила россиян, что яблоки бывают не только полезными, они также способны вредить организму и вызывать появление нездоровых симптомов.

В частности, медик посоветовала не есть вместе с мякотью яблок их косточки.

«Не стоит употреблять вместе с мякотью косточки – в них содержится гликозид амигдалина, который под воздействием ферментов трансформируется в цианистый водород», - сообщила эксперт «Известиям», отметив что последствием отравления им может стать летальный исход.

Также Светлана Куприна посоветовала не употреблять яблоки в большом количестве – не следует съедать больше двух крупных плодов за день. Чрезмерное увлечение этими фруктами чревато развитием дисбаланса кишечной микрофлоры, появлением брожения и метеоризма.

Врач рассказала, насколько опасно съедать яблоки без остатка


Медик обратила внимание на то, что привозные яблоки могут обрабатываться химикатами для лучшей транспортировки. Кроме того, вредными могут быть фрукты с подбитыми боками, вмятинами. В таких плодах иногда встречается грибок, вырабатывающий токсин патулин, и их употребление может привести к отравлению.

Названы фрукты, которые полезно есть вместе с косточками


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить организму употребление крабовых палочек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Светлана Куприна
Светлана Куприна
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Кораблева предупредила о вреде яблок
Здоровью людей угрожают яблочные косточки
Врачи рассказали, в каких случаях могут вредить яблоки
Теги : вред яблок, опасность для здоровья, Светлана Куприна