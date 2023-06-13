Врач Куприна посоветовала не есть косточки яблок вместе с мякотью

«Не стоит употреблять вместе с мякотью косточки – в них содержится гликозид амигдалина, который под воздействием ферментов трансформируется в цианистый водород», - сообщила эксперт «Известиям», отметив что последствием отравления им может стать летальный исход.

Врач Куприна предупредила россиян, что яблоки бывают не только полезными, они также способны вредить организму и вызывать появление нездоровых симптомов.В частности, медик посоветовала не есть вместе с мякотью яблок их косточки.Также Светлана Куприна посоветовала не употреблять яблоки в большом количестве – не следует съедать больше двух крупных плодов за день. Чрезмерное увлечение этими фруктами чревато развитием дисбаланса кишечной микрофлоры, появлением брожения и метеоризма.Медик обратила внимание на то, что привозные яблоки могут обрабатываться химикатами для лучшей транспортировки. Кроме того, вредными могут быть фрукты с подбитыми боками, вмятинами. В таких плодах иногда встречается грибок, вырабатывающий токсин патулин, и их употребление может привести к отравлению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить организму употребление крабовых палочек.

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