Врач Королева: крабовые палочки могут повышать артериальное давление

«Их состав – это рыбный фарш, крахмал, соль и краситель. Человеку не стоит рассчитывать, что от этого продукта он получит столько же полезных витаминов и микроэлементов, сколько при употреблении настоящего краба», – отметила медик в интервью «Москве 24».

«Гипертоникам такой продукт не рекомендуется есть на регулярной основе», - заявила эксперт.

Крабовые палочки – популярный в России продукт, который используется во множестве рецептов блюд. Но врач Королева советует россиянам не применять их в домашней кулинарии.Королева предупредила, что из-за высокой концентрации соли в крабовых палочках их потребление может повышать артериальное давление.Специалист добавила, что в составе крабовых палочек могут присутствовать искусственные вкусовые добавки – например, в виде глутамата натрия. Данный ингредиент обладает свойством задерживать жидкость, что тоже может негативно сказываться на состоянии людей с гипертонией и другими проблемами сердечно-сосудистой системы.Помимо этого краситель, содержащийся в продукте, может оказаться причиной аллергии у многих людей. Вдобавок аллергическую реакцию может вызвать рыба, которая использовалась производителем для изготовления палочек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-диетологом были названы продукты и напитки , разрушающие здоровье.

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