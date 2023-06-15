Врач Захарова назвала лучшие продукты для предотвращения катаракты
Определенные продукты могут предотвратить заболевания глаз.
«Пища является огромным фактором в поддержании нашего общего состояния здоровья», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Хотя употребление различных овощей, фруктов, орехов, бобовых и жирных кислот поддерживает ваше здоровье, существуют определенные питательные вещества, которые могут помочь предотвратить заболевания глаз.
«Продукты, богатые бета-каротином, превращаются в витамин А, который может помочь предотвратить заболевания глаз, такие как дегенерация желтого пятна и катаракта».
Примеры продуктов, богатых бета-каротином, включают оранжевые продукты, такие как морковь и апельсины.
Дегенерация желтого пятна
Возрастная дегенерация желтого пятна обычно начинает поражать людей в возрасте 50 лет и старше.
Признаки того, что у вас уже может быть это состояние, — это «размытая или искаженная область в вашем зрении». Обычное состояние может поражать один или оба глаза, что может привести к трудностям в повседневной жизни.
Примеры включают попытки увидеть что-либо в центре вашего зрения, что затрудняет чтение, просмотр телевизора, вождение автомобиля или распознавание лиц.
Катаракта
Катаракта — это когда на хрусталике, небольшом прозрачном диске внутри глаза, появляются мутные пятна.
«Со временем эти пятна обычно становятся больше, вызывая размытое, туманное зрение и, в конечном итоге, слепоту».
В конечном итоге потребуется операция по удалению и замене поврежденного хрусталика, поэтому запишитесь на прием к окулисту, если вы чувствуете, что ваше зрение затуманено.
Поскольку еда является таким мощным инструментом в укреплении здоровья, полезно попробовать и съесть широкий спектр различных продуктов.
«Продукты, содержащие незаменимые жирные кислоты, также отлично помогают при симптомах сухости глаз».
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