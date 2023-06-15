Врач Захарова назвала лучшие продукты для предотвращения катаракты

«Пища является огромным фактором в поддержании нашего общего состояния здоровья», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Продукты, богатые бета-каротином, превращаются в витамин А, который может помочь предотвратить заболевания глаз, такие как дегенерация желтого пятна и катаракта».

«Со временем эти пятна обычно становятся больше, вызывая размытое, туманное зрение и, в конечном итоге, слепоту».

«Продукты, содержащие незаменимые жирные кислоты, также отлично помогают при симптомах сухости глаз».

Хотя употребление различных овощей, фруктов, орехов, бобовых и жирных кислот поддерживает ваше здоровье, существуют определенные питательные вещества, которые могут помочь предотвратить заболевания глаз.Примеры продуктов, богатых бета-каротином, включают оранжевые продукты, такие какПризнаки того, что у вас уже может быть это состояние, — этоОбычное состояние может поражать один или оба глаза, что может привести к трудностям в повседневной жизни.Примеры включают попытки увидеть что-либо в центре вашего зрения, что затрудняет чтение, просмотр телевизора, вождение автомобиля или распознавание лиц.Катаракта — это когда на хрусталике, небольшом прозрачном диске внутри глаза, появляются мутные пятна.В конечном итоге потребуется операция по удалению и замене поврежденного хрусталика, поэтому запишитесь на прием к окулисту, если вы чувствуете, что ваше зрение затуманено.Поскольку еда является таким мощным инструментом в укреплении здоровья, полезно попробовать и съесть широкий спектр различных продуктов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.