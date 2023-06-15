Врач Захарова назвала лучшие продукты для предотвращения катаракты

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Врач Захарова назвала лучшие продукты для предотвращения катаракты


Определенные продукты могут предотвратить заболевания глаз.


«Пища является огромным фактором в поддержании нашего общего состояния здоровья», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Хотя употребление различных овощей, фруктов, орехов, бобовых и жирных кислот поддерживает ваше здоровье, существуют определенные питательные вещества, которые могут помочь предотвратить заболевания глаз.

«Продукты, богатые бета-каротином, превращаются в витамин А, который может помочь предотвратить заболевания глаз, такие как дегенерация желтого пятна и катаракта».

Примеры продуктов, богатых бета-каротином, включают оранжевые продукты, такие как морковь и апельсины.

Дегенерация желтого пятна

Возрастная дегенерация желтого пятна обычно начинает поражать людей в возрасте 50 лет и старше.

Признаки того, что у вас уже может быть это состояние, — это «размытая или искаженная область в вашем зрении». Обычное состояние может поражать один или оба глаза, что может привести к трудностям в повседневной жизни.

Примеры включают попытки увидеть что-либо в центре вашего зрения, что затрудняет чтение, просмотр телевизора, вождение автомобиля или распознавание лиц.

Катаракта

Катаракта — это когда на хрусталике, небольшом прозрачном диске внутри глаза, появляются мутные пятна.

«Со временем эти пятна обычно становятся больше, вызывая размытое, туманное зрение и, в конечном итоге, слепоту».

В конечном итоге потребуется операция по удалению и замене поврежденного хрусталика, поэтому запишитесь на прием к окулисту, если вы чувствуете, что ваше зрение затуманено.

Поскольку еда является таким мощным инструментом в укреплении здоровья, полезно попробовать и съесть широкий спектр различных продуктов.


Продукты, которые защищают от потери зрения


«Продукты, содержащие незаменимые жирные кислоты, также отлично помогают при симптомах сухости глаз».



Упражнения могут замедлить потерю зрения


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