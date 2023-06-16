Диетолог Пономарева рекомендует чернику для уменьшения ущерба, вызванного ультрафиолетом

"Воздействие ультрафиолетового излучения солнца может увеличить выработку свободных радикалов, которые со временем могут способствовать ускоренному старению кожи. Витамин С также является антиоксидантом и важен для хорошего здоровья кожи , поскольку он используется для производства коллагена, который помогает коже сохранять свою эластичность. Диета, богатая антиоксидантами, может помочь уменьшить ущерб, причиняемый УФ-излучением", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Состоящая на 85 процентов из воды, черника может помочь нам увлажнить нас, что делает ее идеальной закуской для наслаждения на солнце».

К сожалению, даже с солнцезащитным кремом вы все равно можете обгореть, особенно если проводите слишком много времени на солнце. Хотя крайне важно защищать кожу солнцезащитным кремом и повторно наносить его в течение дня, один продукт может помочь тем, кто получил солнечный ожог.Более того, диетолог объяснил, что это «секретное» средство наверняка уже прячется в вашем холодильнике.Обладая сладким, но терпким вкусом, черника предлагает больше, чем приятную закуску. Маленькие плоды, наполненные антиоксидантами и витамином С, могут помочь вылечить солнечные повреждения.Помимо облегчения боли после солнечного дня, черника также может помочь защитить от обезвоживания. Увлажнение также имеет решающее значение при изнуряющей жаре и важно для облегчения симптомов солнечных ожогов и повторного увлажнения кожи.Ранее МедикФорум писал о пользе кваса для сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.