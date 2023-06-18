Диетолог Пономарева объяснила, полезны ли кукурузные хлопья на завтрак

Есть много разных видов кукурузных хлопьев. Что общего у всех разновидностей, так это их основной ингредиент - кукуруза.









"В своем первоначальном виде, придуманном братьями Джоном Харви и Уиллом Китом Келлогом в конце 19 века, кукурузные хлопья на самом деле предназначались для здорового питания", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

В принципе, кукурузные хлопья, то есть кукурузные хлопья, отнюдь не вредны для здоровья. Они снабжают ваше тело углеводами и, следовательно, энергией, содержат мало жира и не содержат "липких" кремовых начинок.

Вот почему кукурузные хлопья могут быть вредными для здоровья

"Наиболее проблематичными являются засахаренные варианты кукурузных хлопьев, где стремительно растет не только калорийность. Потребление увеличивает риск развития кариеса как у взрослых, так и у детей. Конечно, сахар, вызывающий привыкание, также помогает привязать клиентов к продукту".

Кроме того, кукурузные хлопья насыщают не так долго, как другие ингредиенты для завтрака, например овсянка. Это связано с меньшим содержанием крахмала и клетчатки.

как другие ингредиенты для завтрака, например овсянка. Это связано с меньшим содержанием крахмала и клетчатки. Высокое содержание соли во многих кукурузных хлопьях для завтрака также не особенно полезно. Некоторые продукты содержат около 1,6 грамма соли на 100 граммов, что даже выше, чем у многих замороженных пицц. Для сравнения: врачи рекомендуют не более шести граммов поваренной соли в день на взрослого человека.

Однако, поскольку при обработке многие питательные вещества теряются, хлопья часто обогащаются различными витаминами и минералами.И это не единственный негативный факт, из-за которого кукурузные хлопья кажутся менее полезными, чем вы могли подумать.Ранее МедикФорум писал о пользе воды с лимоном.

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