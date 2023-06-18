Диетолог Пономарева объяснила, полезны ли кукурузные хлопья на завтрак
Есть много разных видов кукурузных хлопьев. Что общего у всех разновидностей, так это их основной ингредиент - кукуруза.
"В своем первоначальном виде, придуманном братьями Джоном Харви и Уиллом Китом Келлогом в конце 19 века, кукурузные хлопья на самом деле предназначались для здорового питания", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
В принципе, кукурузные хлопья, то есть кукурузные хлопья, отнюдь не вредны для здоровья. Они снабжают ваше тело углеводами и, следовательно, энергией, содержат мало жира и не содержат "липких" кремовых начинок.
Однако, поскольку при обработке многие питательные вещества теряются, хлопья часто обогащаются различными витаминами и минералами.
Вот почему кукурузные хлопья могут быть вредными для здоровья
И это не единственный негативный факт, из-за которого кукурузные хлопья кажутся менее полезными, чем вы могли подумать.
- Кроме того, кукурузные хлопья насыщают не так долго, как другие ингредиенты для завтрака, например овсянка. Это связано с меньшим содержанием крахмала и клетчатки.
- Высокое содержание соли во многих кукурузных хлопьях для завтрака также не особенно полезно. Некоторые продукты содержат около 1,6 грамма соли на 100 граммов, что даже выше, чем у многих замороженных пицц. Для сравнения: врачи рекомендуют не более шести граммов поваренной соли в день на взрослого человека.
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