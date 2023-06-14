Терапевт Никитина: вот пять причин пить воду с лимоном по утрам

«Человеческий организм не может вырабатывать витамин С самостоятельно. Выпивая утром стакан воды с парой ломтиков лимона, мы помогаем своему телу получить столь нужный ему нутриент», - объяснила врач.

Питье воды с добавлением небольшого количества лимонного сока по утрам оказывает разные положительные эффекты на здоровье. Упомянув об этом, терапевт Никитина сказала в беседе с «МедикФорум»: «Вот пять причин пить воду с лимоном по утрам».Лимоны богаты витамином С, чрезвычайно полезным для организма. Он способствует улучшению усвоения железа, оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, антибактериальное действие.Вода с лимоном хорошо сказывается на пищеварении: например, активизирует выработку желчи, что способствует лучшему перевариванию жиров. Кроме того, лимонная кислота стимулирует перистальтику ЖКТ и помогает вырабатывать пищеварительные ферменты.Медик проинформировала, что высокое содержание витамина С в лимонах обеспечивает высвобождение в организме таких гормонов, как норадреналин и серотонин. Они улучшают настроение и способствуют активному расщеплению жирных кислот и нормализации аппетита.Дополнительная жидкость из воды и мочегонный эффект лимона обеспечивают интенсивное выведение токсинов с мочой.Благодаря витамину С, которым насыщен напиток, активизируется выработка коллагена – белка, который делает кожу эластичной и придает ей упругость.Ранее портал MedikForum.ru писал о вреде свежевыжатых соков для поджелудочной железы.

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