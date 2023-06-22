Рентгенолог Кивасев объяснил появление шоковой реакции при МРТ и КТ

«Аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока действительно может развиться при введении контрастного препарата при КТ. Я неоднократно сталкивался с этим в моей практике», - рассказал врач «Российской газете».

«Механизм развития аллергии таков, что она может быть не только на действующее вещество, но и на другие компоненты, которых великое множество. К сожалению, это непредсказуемо», - заявил рентгенолог Станислав Кивасев.

Рентгенолог Кивасев объяснил в интервью появление шоковой реакции при КТ. Врач заявил, что провокатором подобной реакции со стороны организма может быть аллергия на йод, являющийся основным действующим веществом препарата, применяемого при КТ. Кивасев отметил, что аллергией на йод обладают многие люди.Что касается МРТ, негативную реакцию организма могут вызывать контрастные вещества, используемые при выполнении процедуры или их компоненты.Эксперт добавил, что в некоторых случаях причиной резкого ухудшения самочувствия при проведении каких-то процедур становятся не медицинские манипуляции, а осложнения, совпадающие по времени с ними. Если, например, у человека происходит инфаркт, это не связано с тем, что пациент было введено контрастное вещество. Предотвратить подобные ситуации, по мнению рентгенолога, невозможно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Филипп Копылов рассказал о двух главных ошибках , допускаемых гипертониками.

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