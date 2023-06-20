Кардиолог Копылов: отказ от лекарств относится к главным ошибкам гипертоников
Кардиолог Филипп Копылов рассказал о двух главных ошибках, допускаемых гипертониками.
Врач высказался в интервью о том, что при лечении гипертонии не должны допускаться непроверенные «народные методы» в виде питья мятного чая, горячих ванн для ног или уксусных компрессов.
«Обращаться следует только за проверенными методами лечения артериальной гипертензии. Они на сегодняшний день заключаются в приеме подобранной терапии и контроле за давлением», - констатировал кардиолог Копылов.
Беседуя с порталом Pravda.Ru медик заявил, что самолечение и нежелание обращаться к врачу при повышенном артериальном давлении является одной из ключевых ошибок гипертоников. Копылов подчеркнул, что план лечения имеющейся гипертонии должен составляться и корректироваться исключительно врачом, а самолечение является «абсолютно неприемлемым».
Кроме того добавил Филипп Копылов, к главным ошибкам гипертоников относится отказ от приема лекарств.
«Лишь после того, как народные средства будут подвергнуты серьезным клиническим исследованиям, они имеют право стать официальной медициной и врачи их могут рекомендовать», - отметил кардиолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что состояние кровеносных сосудов может серьезно нарушать такой продукт как сахар.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Филипп Копылов
Здоровье
директор Института персонализированной кардиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
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