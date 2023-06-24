Терапевт Голотина предупредила о риске заражения гепатитом на пляже

«При ношении влажного купальника у женщин может развиваться цистит, молочница, раздражение, так как влажность и тепло – благоприятная среда для вредной микрофлоры», - рассказала Голотина «Известиям».

«Это, прежде всего, ротавирусная инфекция и энтеровирусная инфекция, дизентерия, галофилез, гепатит А, а также амебиаз в странах с жарким климатом», - перечислила специалистка.

«Например, личинки круглых червей анкилостомов могут попасть в организм через кожу во время прогулки босиком по песку. Далее в течение 1–3 недель их личинки проникают в горло, потом в желудок и кишечник. Основные симптомы – это боли в животе, метеоризм, тошнота и рвота», - поделилась врач.

Терапевт Ирина Голотина предупредила в интервью, что отдых у воды может стать причиной появления у человека целого ряда заболеваний. В частности, рискуют своим здоровьем женщины – они могут подвергнуться инфекциям вследствие ношения мокрого купальника.Также врач сообщила о риске заражения гепатитом во время отдыха на пляже. Гепатит А был назван медиком в числе инфекционных болезней, которыми можно заразиться при купании в водоеме.По словам Голотиной, пляжный отдых может «наградить» и токсокарозом, которым заражаются через грязные руки. При этом вызывающие его паразиты токсокары внедряются в организм и долгое время бессимптомно распространяются по разным органам в виде личинок. Кроме того, паразиты могут обитать в песке – это различные бактерии, грибки, черви.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность для здоровья людей таит в себе времяпровождение на даче.

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