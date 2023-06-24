Кардиолог Шахнович: правильный прием лекарств и воды защищает от инфаркта на даче

«Многие люди летом занимаются садоводством, а это для горожан – непривычно тяжелый физический труд. Интенсивная физическая нагрузка может способствовать развитию инфаркта или инсульта», - отметил специалист.

«Пожилые люди, уезжая на дачу, иногда забывают свои лекарства, нерегулярно пополняют аптечку, пропускают прием назначенной терапии, что, конечно, может привести к печальным последствиям», - заявил врач-кардиолог.

В интервью кардиолог Шахновича «Российской газете» прозвучало предупреждение о том что пребывание на даче может быть небезопасным для сердечно-сосудистой системы.Также, добавил Шахнович, на даче люд могут проводить больше времени на солнце, подвергаясь перегреву и обезвоживанию – это негативно влияет на сосуды. Кроме того, сосудистая система организма страдает от резких перепадов температур – например, при купании, во время погодных изменений, при перемещениях из помещений на улицу и наоборот. В результате может меняться тонус сосудов, возникают нежелательные колебания артериального давления и пульса.По словам Шахновича, для защиты от возможного инфаркта на даче важно соблюдать регулярный прием назначенных врачом лекарств. Помимо этого, следует пить достаточно жидкости: при отсутствии сердечной недостаточности – до двух литров в день.Еще врач посоветовал дачникам контролировать свои нагрузки, избегать перенапряжения, а при работе на земле пользоваться низкими стульями во избежание наклонной позы с головой ниже тела. Перегревание или резкая смена температур, поднятие тяжестей – всего этого нужно избегать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие главные ошибки совершаются гипертониками.

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