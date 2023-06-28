Кардиолог Беленков: некоторые люди имеют врожденную невосприимчивость к лекарствам

«Некоторые пациенты не реагируют на аспирин, хотя это мощный препарат, очень эффективный для профилактики тромбозов».

«Генетический анализ может достоверно показать так называемые моногенные заболевания. То есть врожденные. В основном это редкие, орфанные патологии», - поделился медик с kp.ru.

Кардиолог Беленков проинформировал, как может влиять генетика человека на его сердечно-сосудистую систему. Ученый сообщил, что генетика может определять специфические реакции организма на лекарства, используемые в терапии болезней сосудов и сердца. В частности, человек может иметь врожденную невосприимчивость к аспирину.По словам кардиолога Беленкова, сегодня существует возможность выявлять с помощью генетических тестов какие-то врожденные особенности организма, включая патологии (моногенные заболевания).В то же время академик отметил, что подобные тесты нельзя считать на сто процентов достоверными.Кардиолог добавил при имеющейся генетической склонности к каком-либо заболеванию человек вполне может сделать так, чтобы оно не развилось. Два главных условия для этого – он должен посещать врачей и проходить профилактические проверки своего здоровья, а также поддерживать должный уровень физической активности и образ жизни без вредных привычек.Ранее портал MedikForum.ru писал о неспецифичных симптомах , которыми может проявляться диабет второго типа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.