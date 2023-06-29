Невропатолог Герасимова рассказала о пяти признаках психических расстройств

Психика является очень сложной областью. Только квалифицированный специалист может распознать, больна ли она. Невропатолог Анна Герасимова рассказала в беседе с «МедикФорум» о пяти возможных признаках психических расстройств, заметив при этом, что причиной их возникновения могут быть не только проблемы с психикой, но и физические болезни. В любом случае, считает специалист, при появлении этих симптомов важно обратиться к врачу, хотя бы к терапевту.Конечно, восприятие реальности тесно связано с индивидуальностью и различается своими характеристиками у разных людей. Но если возникают явные искажения восприятия, такие как зрительные или акустические галлюцинации, или если человеку кажется, что больше не функционируют его органы чувств, это может быть признаком того, что его психика не в порядке.При психическом расстройстве возникает не просто забывчивость, а настоящие провалы в сознании или памяти, которые не помогают исправить никакие ассоциации.Наша способность говорить доходчиво крайне важна, ведь мы используем ее для общения с другими людьми. Если коммуникация нарушается, возникают проблемы с поиском слов или человека перестают понимать, потому что его речь кажется другим сумбурной, нелогичной или бессмысленной, это тоже может быть признаком нездоровой психики.На психическое расстройство может указывать неспособность концентрироваться в течение длительного периода времени по непонятной причине. Особую тревогу вызывает сильная непоследовательность: человек перескакивает с одной идеи или темы на другую без какой-либо связи.Компульсивные действия могут казаться странными со стороны, но человек испытывает бесконтрольную потребность выполнять их – как правило, в многократном повторении. Если повседневная жизнь во многом подчиняется такому компульсивному поведению, не позволяя нормально работать или заниматься другой деятельностью, возможны проблемы с психикой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такое компульсивное переедание

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