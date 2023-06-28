Психолог Крушинских заявила, что компульсивным перееданием страдают даже стройные

«Человек ест очень много, практически до состояния, когда уже ничего «не лезет», поглощает пищу очень быстро, сметая все, что находится на столе или в холодильнике. Насыщения при этом не наступает», - пояснила Крушинских в комментарии РИАМО.

Психолог Крушинских рассказала, как проявляется компульсивное переедание, при котором человек неконтролируемо употребляет за один прием пищи большое количество еды. Специалист констатировала, что такое переедание относится к расстройствам пищевого поведения, которые часто бывают связана с перенесенными в детстве психологическими травмами и потрясениями.Она добавила, что компульсивное переедание часто ассоциируется с наличием ишнего веса или ожирения, но им также страдают даже стройные люди. Данное нарушение может развиться и закрепиться как способ справиться с тревогой, скукой, стрессом, плохим настроением. Либо процесс поглощения пищи – это способ получать положительные эмоции, которые не хватает. В то же время порывы к перееданию могут возникать и при абсолютно нормальном состоянии, их бывает невозможно логически объяснить.Крушинских проинформировала, что наличие компульсивного переедания может означать, что человеку свойственны и другие проблемы – например, нарушения в работе ЖКТ, проблемы со сном, психоэмоциональные расстройства, тучность, диабет. Медик посоветовала в его случае обращаться за помощью к врачам, не усугублять проблему.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, ком не следует есть на завтрак каши.

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