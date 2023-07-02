Нутрициолог Строков рассказал о пользе ростков пшеницы
Проростки — это маленькие ростки семян, которые используются во многих блюдах и салатах. Помимо хрустящей текстуры и свежего вкуса, ростки также полезны для здоровья.
"Они богаты питательными веществами и содержат обилие витаминов и минералов, таких как витамин С, железо и калий. Кроме того, они содержат ценные ферменты, такие как амилаза и протеаза, которые поддерживают пищеварение", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Зародыши богаты клетчаткой, которая стимулирует работу кишечника, удалению шлаков из организма, способствует похудению, притупляя чувство голода.
Нутрициолог Строков назвал другие полезные свойства проростков
Употребление проростков дает ряд преимуществ для здоровья.
- Низкая калорийность: проростки пшеницы являются низкокалорийным продуктом. В среднем проростки содержат от 30 до 40 калорий на 100 грамм.
- Антиоксидантный эффект: проростки содержат антиоксиданты, которые могут предотвратить повреждение клеток. Например, витамин Е, каротиноиды или флавоноиды.
- Универсальное использование: проростки можно использовать в различных блюдах для повышения питательной ценности.
"Ростки пшеницы также помогают помогают восстановить нервную систему и улучшают кроветворение".
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