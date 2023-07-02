Нутрициолог Строков рассказал о пользе ростков пшеницы

Проростки — это маленькие ростки семян, которые используются во многих блюдах и салатах. Помимо хрустящей текстуры и свежего вкуса, ростки также полезны для здоровья.

"Они богаты питательными веществами и содержат обилие витаминов и минералов, таких как витамин С, железо и калий. Кроме того, они содержат ценные ферменты, такие как амилаза и протеаза, которые поддерживают пищеварение", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.