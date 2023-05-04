Нутрициолог Строков назвал самые полезные фрукты и ягоды

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Нутрициолог Строков назвал самые полезные фрукты и ягоды


Нет однозначного ответа на вопрос, какой фрукт самый полезный. Вместо этого есть много фруктов, которые считаются особенно полезными из-за содержащихся в них витаминов и минералов. К ним относятся такие ягоды, как клубника, малина, ежевика и черная смородина, а также яблоки, сливы и вишни.

Полезные фрукты: вот что в них содержится


Нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум назвал самые полезные фрукты я ягоды.

  • Помимо бета-каротина, витамина Е и витамина С, сливы также содержат минералы магний, железо, калий и цинк. Так как сливы очень богаты клетчаткой, они поддерживают пищеварение. 
  • Яблоки не только чрезвычайно богаты витаминами, но и содержат пектин, содержащийся в основном в кожуре. Это хорошо для пищеварения и помогает снизить уровень холестерина.
  • Вишня является хорошим поставщиком витамина Е, витамина С, витамина А, витамина В3 и витамина В6. Они также содержат железо, калий и кальций. 
  • Клубника богата витамином С и витамином В9. Ягоды также содержат ряд важных минералов, таких как магний, кальций и калий.
  • Малина отличается высоким содержанием железа, магния, калия, кальция, витамина А и витамина С.
  • В черной смородине витамина С даже больше, чем в лимонах. Они также содержат цинк, калий, кальций и витамин Е. 
  • Ежевика обеспечивает ваш организм минералами магния, кальция и калия, а также рядом витаминов, включая витамины A, E, C и B9. 

"Что делает фрукты такими полезными, так это их питательный профиль важных витаминов и минералов. Кроме того, они содержат меньше сахара по сравнению с другими фруктами", - объясняет нутрициолог.



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