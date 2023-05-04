Нутрициолог Строков назвал самые полезные фрукты и ягоды

Полезные фрукты: вот что в них содержится

Помимо бета-каротина, витамина Е и витамина С, сливы также содержат минералы магний, железо, калий и цинк. Так как сливы очень богаты клетчаткой, они поддерживают пищеварение.

также содержат минералы магний, железо, калий и цинк. Так как сливы очень богаты клетчаткой, они поддерживают пищеварение. Яблоки не только чрезвычайно богаты витаминами, но и содержат пектин, содержащийся в основном в кожуре. Это хорошо для пищеварения и помогает снизить уровень холестерина.

не только чрезвычайно богаты витаминами, но и содержат пектин, содержащийся в основном в кожуре. Это хорошо для пищеварения и помогает снизить уровень холестерина. Вишня является хорошим поставщиком витамина Е, витамина С, витамина А, витамина В3 и витамина В6. Они также содержат железо, калий и кальций.

является хорошим поставщиком витамина Е, витамина С, витамина А, витамина В3 и витамина В6. Они также содержат железо, калий и кальций. Клубника богата витамином С и витамином В9. Ягоды также содержат ряд важных минералов, таких как магний, кальций и калий.

богата витамином С и витамином В9. Ягоды также содержат ряд важных минералов, таких как магний, кальций и калий. Малина отличается высоким содержанием железа, магния, калия, кальция, витамина А и витамина С.

отличается высоким содержанием железа, магния, калия, кальция, витамина А и витамина С. В черной смородине витамина С даже больше, чем в лимонах. Они также содержат цинк, калий, кальций и витамин Е.

витамина С даже больше, чем в лимонах. Они также содержат цинк, калий, кальций и витамин Е. Ежевика обеспечивает ваш организм минералами магния, кальция и калия, а также рядом витаминов, включая витамины A, E, C и B9.

"Что делает фрукты такими полезными, так это их питательный профиль важных витаминов и минералов. Кроме того, они содержат меньше сахара по сравнению с другими фруктами", - объясняет нутрициолог.

Ранее МедикФорум писал о пользе селедки.

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