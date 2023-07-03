Кардиолог Варфоломеев предупреждает о 3 рисках употребления алкоголя в самолете

Чувствовать себя пьянее, чем обычно

«Если вы когда-либо пили алкогольный напиток на борту самолета, вы, вероятно, замечали, что начинаете ощущать его действие сильнее и быстрее, чем если бы вы пили на земле. Причина этого не в том, что в напитках в самолете содержится больше алкоголя, а в том, что алкоголь быстрее всасывается в кровь из-за давления в салоне и более низкого уровня кислорода в крови. Это означает, что вы можете чувствовать себя пьянее, чем обычно, при употреблении того же количества алкоголя», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Обезвоживание

Путаница сознания

«Однако, когда вы сочетаете это с алкоголем, это может еще больше усугубить любые проблемы, связанные с этим, что приведет к чувству усталости или нарушению когнитивных способностей».





Отправляясь в отпуск, некоторые люди испытывают искушение побаловать себя напитком или двумя в самолете. Хотя у органов здравоохранения есть рекомендуемый недельный лимит алкоголя, который считается безопасным, это может быть искажено последствиями полета.Кардиолог рассказал о пяти рисках, связанных с употреблением алкоголя в самолете.Помимо того, что действие алкоголя ощущается быстрее, употребление алкоголя на борту самолета также может быть опасным, потому что оно может привести к более быстрому обезвоживанию, потому что в самолете воздух может быть очень сухим.Когда мы обезвоживаемся и это сочетается с мочегонным эффектом алкоголя, в некоторых случаях это может привести к головокружению, обмороку или вялости.Употребление алкоголя в самолетах также может привести к спутанности сознания или туману в голове.Более низкий уровень воздуха в самолетах может заставить нас чувствовать себя сонным и вялым сам по себе, поскольку мозг может быть чувствителен к нехватке кислорода.Ранее МедикФорум писал о пользе кожуры киви.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.