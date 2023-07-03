Кардиолог Варфоломеев предупреждает о 3 рисках употребления алкоголя в самолете

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Кардиолог Варфоломеев предупреждает о 3 рисках употребления алкоголя в самолете


Скорее всего, вы почувствуете действие алкоголя более «сильно» и «быстрее» в полете, чем на земле.


Отправляясь в отпуск, некоторые люди испытывают искушение побаловать себя напитком или двумя в самолете. Хотя у органов здравоохранения есть рекомендуемый недельный лимит алкоголя, который считается безопасным, это может быть искажено последствиями полета.

Кардиолог рассказал о пяти рисках, связанных с употреблением алкоголя в самолете.

Чувствовать себя пьянее, чем обычно


«Если вы когда-либо пили алкогольный напиток на борту самолета, вы, вероятно, замечали, что начинаете ощущать его действие сильнее и быстрее, чем если бы вы пили на земле. Причина этого не в том, что в напитках в самолете содержится больше алкоголя, а в том, что алкоголь быстрее всасывается в кровь из-за давления в салоне и более низкого уровня кислорода в крови. Это означает, что вы можете чувствовать себя пьянее, чем обычно, при употреблении того же количества алкоголя», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


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Обезвоживание


Помимо того, что действие алкоголя ощущается быстрее, употребление алкоголя на борту самолета также может быть опасным, потому что оно может привести к более быстрому обезвоживанию, потому что в самолете воздух может быть очень сухим.

Когда мы обезвоживаемся и это сочетается с мочегонным эффектом алкоголя, в некоторых случаях это может привести к головокружению, обмороку или вялости.

Путаница сознания


Употребление алкоголя в самолетах также может привести к спутанности сознания или туману в голове.

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Более низкий уровень воздуха в самолетах может заставить нас чувствовать себя сонным и вялым сам по себе, поскольку мозг может быть чувствителен к нехватке кислорода.

«Однако, когда вы сочетаете это с алкоголем, это может еще больше усугубить любые проблемы, связанные с этим, что приведет к чувству усталости или нарушению когнитивных способностей».



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