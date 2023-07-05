Онколог Косякова: поездки в автомобиле с открытым окном ведут к болезням сердца и раку
Врач-онколог Анастасия Косякова объяснила, почему во время поездок в автомобиле с открытым окном здоровье человека подвергается серьезному риску.
Онколог Косякова предупредила в интервью, что автомобилисты регулярно подвергаются воздействию выхлопных газов, и это может оказаться пусковым механизмом для многих проблем со здоровьем. Усугубляют проблему поездки в автомобиле с открытым окном.
«Наибольший вред от выхлопных газов люди получают в пробках. Летом водители усугубляют ситуацию, открывая окна, поскольку вместе с воздухом вдыхают оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажу, бензапирен. Накапливаясь в организме, эти вещества могут спровоцировать серьезные заболевания», - констатировала медик в беседе с «Газетой.Ru».
Косякова добавила, что результатом негативного воздействия выхлопных газов могут стать одышка, головокружение, стенокардия, другие нарушения в сердечно-сосудистой системе. В том числе автомобилисты рискуют пострадать от таких опасных явлений как тромбоз, атеросклероз, инфаркт миокарда.
Также возможно развитие неврологических нарушений – повышенной нервозности и раздражительности, бессонницы.
Одним из наиболее тяжелых последствий регулярного вдыхания автомобильных выхлопов является появление рака, подчеркнула специалист.
Людям за рулем врач советует не отрывать окон, находясь в дороге с активным движением. В их рационе должно быть больше продуктов и напитков – детоксикантов: овощей фруктов, ягод, зеленого чая и воды.
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Анастасия Косякова
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врач-онколог
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